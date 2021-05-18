Монфис выиграл первый матч с февраля прошлого года

Жених Элины Свитолиной Гаэль Монфис (№14 ATP) стартовал с победы в рамках турнира ATP 250 в Лионе.



На старте соревнований французский теннисист одолел бразильца Тьяго Сейбота-Уайлда (№122 ATP), который играл в статусе лаки-лузера.



Лион. Первый круг

Гаэль Монфис (Франция) – Тьяго Сейбот-Уайлд (Бразилия) – 7:5, 6:4



В следующем раунде Гаэль сразится с японцем Йосихито Нисиокой (№60 ATP).



Отметим, что это первая победа Монфиса с 27 февраля прошлого года. С тех пора он проиграл восемь матчей подряд.

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