Монфис выиграл первый матч с февраля прошлого года

Жених Элины Свитолиной Гаэль Монфис (№14 ATP) стартовал с победы в рамках турнира ATP 250 в Лионе.
На старте соревнований французский теннисист одолел бразильца Тьяго Сейбота-Уайлда (№122 ATP), который играл в статусе лаки-лузера.
Лион. Первый круг
Гаэль Монфис (Франция) – Тьяго Сейбот-Уайлд (Бразилия) – 7:5, 6:4
В следующем раунде Гаэль сразится с японцем Йосихито Нисиокой (№60 ATP).
Отметим, что это первая победа Монфиса с 27 февраля прошлого года. С тех пора он проиграл восемь матчей подряд.
Источник — Sport.ua
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