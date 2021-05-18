Монфис выиграл первый матч с февраля прошлого года

Жених Элины Свитолиной стартовал с победы на соревнованиях в Лионе

  • 18.05.2021 16:48
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Монфис выиграл первый матч с февраля прошлого года
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Жених Элины Свитолиной Гаэль Монфис (№14 ATP) стартовал с победы в рамках турнира ATP 250 в Лионе. 
 
На старте соревнований французский теннисист одолел бразильца Тьяго Сейбота-Уайлда  (№122 ATP), который играл в статусе лаки-лузера.
 
Лион. Первый круг
Гаэль Монфис (Франция) – Тьяго Сейбот-Уайлд (Бразилия) – 7:5, 6:4
 
В следующем раунде Гаэль сразится с японцем Йосихито Нисиокой (№60 ATP). 
 
Отметим, что это первая победа Монфиса с 27 февраля прошлого года. С тех пора он проиграл восемь матчей подряд.

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Источник — Sport.ua

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