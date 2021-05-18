Эрик Кантона и Рой Кин введены в Зал славы АПЛ

Два экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» - Эрик Кантона и Рой Кин стали третьим и четвертым игроком, которые введены в Зал славы АПЛ. Они присоединятся там к двум бывшим нападающим - Алану Ширеру и Тьерри Анри.

Кантона провел в АПЛ 156 матчей, в которых забил 70 голов и сделал 56 голевых передач. Кин сыграл 366 матчей, в которых забил 39 голов и сделал 33 ассиста.

До конца этой недели будет объявлено еще четыре человека, который будут включены в Зал по результатам голосования общественности и жюри Премьер-лиги, выбиравших из 23 кандидатов.

Каждый член Зала славы АПЛ получит именной медальон, на котором будет выгравирован год его введения в Зал Славы.