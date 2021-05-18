Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Зинченко и Малиновский – это хребет сборной Украины»

Экс-защитник сборной Украины Артем Федецкий накануне Евро-2020 в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о лидерах «сине-желтых» Руслане Малиновском и Александре Зинченко.

«После ухода Гомеса Малиновский расправил крылья и стал лидером»

«Буду ли отправлять Малиновскому смску перед финалом Кубка Италии? Нет! (смеется) Малине сейчас, наверное, столько смсок отправляют, что он не успевает все читать. Тем более ввиду свежих новостей, что Русланом интересуются гранды европейского футбола ПСЖ, «Интер», «Челси» эта смска может быть даже не прочитана (смеется). Поэтому будем просто смотреть футбол и болеть за команду Малиновского.

Малина шикарно выглядит сейчас. То, что к нему проявляют интерес ПСЖ и «Интер», это уже о многом говорит. «Аталанта» в нужное время его взяла, когда он заявил о себе в Бельгии. Но он тоже много работал, как Зина. Поначалу Руслан и в заявку, бывало, не попадал, и играл, выходя на замену. Он забивал, делал ассисты и все равно выходил только на замену. У «Аталанты» был капитан команды Гомес, который перешел в «Севилью». Гасперини понимал, что Малиновский стучит в дверь основы, но он не мог посадить на замену такого авторитетного капитана. Но получился конфликт, Гомес ушел в «Севилью», а Малиновский расправил крылья на полную и стал лидером команды.

Дай Бог, Руслан удачно выступит на Евро и тогда, вероятнее всего, он сменит клубную прописку. Может, и не поменяет чемпионат Италии. Хотя может быть такой вариант, что он сменит даже страну. Посмотрим. Я думаю, Руслан уже готов к переходу в топ-клуб. Он сейчас, наверное, самый стабильный игрок в сборной Украины. Он все матчи провел на достаточно хорошем высоком уровне

«Зинченко показал миллионам мальчишек, как терпеть и работать»

Однозначно Зинченко в этом сезоне вырос. Это тот человек, который показал миллионам мальчишек, которые мечтают играть в хороших клубах калибра «Милана», «Интера» и «Барселоны», как нужно терпеть и работать. Если на каждой тренировке ты будешь отдавать всего себя, то можно всего добиться. Если ты относишься к тренировке, как к матчу, то и результат появляется. То есть на тренировках нужно проявлять свои лучшие качества. И вот Зина доказал! Его списывали, много критики было в его адрес со стороны фанатов. И он много раз мог уйти в «Вулверхэмптон» или другие клубы, чтобы там играть стабильно. Но он перетерпел.

Я сам такой же был. Когда играл за «Шахтер», понимал, что очень тяжело попасть в состав, где играют футболисты с трансферной стоимостью 20-25 млн евро. Те же Виллиан, Коста, Фернандиньо, Срна. Я всегда делал все возможное. И каждая тренировка с такими футболистами идет, как говорится, в копилочку. Зина терпел, доказывал. И, можно сказать, что у него есть также талант. Зина своей работоспособностью и отношением к делу доказал сейчас, что он топ-футболист. Он сейчас железобетонный игрок первой одиннадцатки Сити. Он это заслужил своей игрой. И Зинченко доказал хейтерам на что он способен. Перетерпел и доказал. И, думаю, сейчас ни один эксперт или фанат «Ман Сити» не скажет, что Зина слабее того или иного футболиста. Теперь, наоборот, другие футболисты, более именитые будут доказывать, что они не хуже его. А Зина такой человек, что он просто так свое место не уступит. Он не из тех людей, кто, попав в состав, расслабится.

У Шевченко перед Евро есть два хороших козыря в рукаве в виде Зинченко и Малиновского? Да! Как говорит Владимир Езерский, это хребет! Зина, Малина и Степаненко в центре поля - это очень хорошо для команды. Минимум три футболиста такого уровня это хорошо. А остальные ребята в сборной Украины также приличного хорошего уровня. На Евро за нашу сборную нужно однозначно болеть, поддерживать ее. Тем более сейчас у нас сборная, которая входит в список серьезных национальных команд», - сказал Федецкий.