Артем ФРАНКОВ: «Игроков Динамо нужно продавать, невзирая на молодость»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков предположил, что будет с некоторыми игроками «Динамо» в новом сезоне.



«Насчёт Супряги не скажу - не знаю, но логично. Что касается остальных, то вы прекрасно понимаете, что сорок человек в заявку на сезон «Динамо» никак не впихнет (а вы учтите тех, кто вернется из аренд!), а игроки должны играть. Из этого следуют как новые многочисленные аренды, так и сомнительность входных трансферов. В любом случае, из-за ликвидации молодёжной команды перед штабом Луческу стоит суровейшая селекционная задача, и я здесь ничего не берусь предсказать. И это при сложившейся основе!



По большому счету, нужно продавать, невзирая на молодость...», – написал Франков.