Артем ФРАНКОВ: «Игроков Динамо нужно продавать, невзирая на молодость»

Специалист уверен, что киевскому клубу не нужно столько футболистов на контракте

  • 18.05.2021 15:10
  • 842 просмотра
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Артем ФРАНКОВ: «Игроков Динамо нужно продавать, невзирая на молодость»
© ФК Динамо Киев

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков предположил, что будет с некоторыми игроками «Динамо» в новом сезоне.
 
«Насчёт Супряги не скажу - не знаю, но логично. Что касается остальных, то вы прекрасно понимаете, что сорок человек в заявку на сезон «Динамо» никак не впихнет (а вы учтите тех, кто вернется из аренд!), а игроки должны играть. Из этого следуют как новые многочисленные аренды, так и сомнительность входных трансферов. В любом случае, из-за ликвидации молодёжной команды перед штабом Луческу стоит суровейшая селекционная задача, и я здесь ничего не берусь предсказать. И это при сложившейся основе!
 
По большому счету, нужно продавать, невзирая на молодость...», – написал Франков.

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Источник — Telegram

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      Face Control, 18.05.2021 15:19
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    ENJOY_, 18.05.2021 15:12
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      ENJOY_, 18.05.2021 15:12
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      Face Control, 18.05.2021 15:19
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    ENJOY_, 18.05.2021 15:12
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      ENJOY_, 18.05.2021 15:12
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