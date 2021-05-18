Аталанта – Ювентус. Прогноз на матч Артема Федецкого

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на финальный матч Кубка Италии «Аталанта» – «Ювентус».

«Аталанта» в этом сезоне ни разу не проиграла «Ювентусу»? Но это финал Кубка Италии! Да, «Аталанта» набрала приличный ход. Бергамаски уже гарантировали себе участие в Лиге чемпионов. А «Ювентус» лихорадит прилично и тут, мне кажется, психологическая устойчивость и моральная легкость будет у «Аталанты». Они будут не против того, чтобы к путевке в Лигу чемпионов добавить еще трофей Кубка Италии.

А «Ювентусу» терять нечего. Если команда в этом сезоне останется без трофея, для них это будет полная катастрофа. А если туринцы еще не попадут и в Лигу чемпионов, это будет полное фиаско.

Буду болеть за Малиновского и «Аталанту». У них такая симпатичная команда. Но, мне кажется, что «Ювентус» победит. Да, у «Аталанты» очень сыгранная команда. Гасперини сделал очень хорошую команду. Пусть «Аталанта» - гроза авторитетов, но тем не мене «Ювентус» есть «Ювентус». Малиновский, если забьет и повторит то, что он сделал в Серии А, это будет шикарно. Но, как не крути, мне кажется, Кубок достанется «Ювентусу».

Буду ли отправлять Малиновскому смску перед матчем? Нет! (смеется) Малине сейчас, наверное, столько смсок отправляют, что он не успевает все читать. Тем более ввиду свежих новостей, что Русланом интересуются гранды европейского футбола ПСЖ, «Интер», эта смска может быть даже не прочитана (смеется). Поэтому будем просто смотреть футбол и болеть за команду Малиновского.

Оценить уровень Руслана? Малина шикарно выглядит сейчас. То, что к нему проявляют интерес ПСЖ и «Интер», это уже о многом говорит. «Аталанта» в нужное время его взяла, когда он заявил о себе в Бельгии. Но он тоже много работал, как Зина. Поначалу Руслан и в заявку, бывало, не попадал, и играл, выходя на замену. Он забивал, делал ассисты и все равно выходил только на замену. У «Аталанты» был капитан команду Гомес, который перешел в «Севилью». Гасперини понимал, что Малиновский стучит в дверь основы, но он не мог посадить на замену такого авторитетного капитана. Но получился конфликт, Гомес ушел в «Севилью», а Малиновский расправил крылья на полную и стал лидером команды. Дай Бог, Руслан удачно выступит на Евро и тогда, вероятнее всего, он сменит клубную прописку. Может и не поменяет чемпионат Италии. Хотя может быть такой вариант, что он сменит даже страну. Посмотрим. Я думаю, Руслан уже готов к переходу в топ-клуб. Он сейчас, наверное, самый стабильный игрок в сборной Украины. Он все матчи провел на достаточно хорошем высоком уровне», - сказал Федецкий.

Матч «Аталанта» – «Ювентус» состоится 19-го мая. Начало встречи в 22:00.

Артем Федецкий – бывший футболист сборной Украины. Финалист Лиги Европы-2014/15 в составе «Днепра», обладатель Кубка УЕФА-2008/09 в составе «Шахтера». Четырехкратный призер чемпионатов Украины.