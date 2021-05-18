Реал Мадрид – самый дорогой футбольный бренд мира

Мадридский «Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира, составленный по результатам исследования английской консалтинговой компанией Brand Finance.
«Реал», как и в прошлом году, занимает первое место, несмотря на падение стоимости своего бренда до 1,276 млрд евро. Второе место в рейтинге сохранила «Барселона», стоимость бренда которой составила 1,266 млрд долларов. Третий – «Манчестер Юнайтед» (1,130 млрд).
Топ-10 самых дорогих футбольных брендов мира:
1. «Реал» – 1,276 млрд евро
2. «Барселона» – 1,266 млрд
3. «Манчестер Юнайтед» – 1,130 млрд
4. «Манчестер Сити» – 1,118 млрд
5. «Бавария» – 1,068 млрд
6. «Ливерпуль» – 973 миллиона
7. ПСЖ – 887 млн
8. «Челси» – 769 млн
9. «Тоттенхэм» – 723 млн
10. «Арсенал» – 675 млн.
Ранее сообщалось, что Зидан может покинуть «Реал», даже если станет чемпионом Испании.
Источник — Brandirectory
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