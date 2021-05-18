Роман САНЖАР: «В Олимпике будет много изменений»

Главный тренер донецкого «Олимпика» Роман Санжар рассказал о подготовке команды к новому сезону.

«Мы планируем 14 июня приступить к тренировкам. Это базовая дата. За рубежом никаких сборов мы пока что не планируем. Почему? По сути, у нас будет много изменений, новая команда, много ребят будет на просмотре. Начнем подготовку в Киеве, а дальше уже посмотрим.

У нас будет много изменений. По именам, кто ушел, и кто придет, я пока говорить конкретно не готов. По ребятам, которые могут прийти, мы пока ведем переговоры, составляем списки футболистов, которых хотели бы видеть в нашей команде», — сказал Санжар.