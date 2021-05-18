Брайтон - Ман Сити. Прогноз на матч Артема Федецкого

Прогноз эксперта на матч 31-го тура чемпионата Англии

  • 18.05.2021 10:19
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Брайтон - Ман Сити. Прогноз на матч Артема Федецкого
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-футболист сборной Украины Артем Федецкий сделал прогноз на матч 37-го тура Премьер-лиги Англии «Брайтон» - «Ман Сити».

«Да, действительно статистика на стороне «Ман Сити». «Горожане» побеждают «чаек» уже в девяти матчах кряду. «Ман Сити» до этого уступал «Брайтону» еще в 1989 году.

«Ман Сити» - чемпион. Это будет игра за имидж клуба. Победную точку они уже давно поставили, создав сумасшедший отрыв от конкурентов. И тем не менее, когда я играл, по себе знаю, команда решает задачи или не решает, победа есть победа. Надо выходить на поле и играть в футбол. Мне кажется, Гвардиола больше доверит времени на поле тем футболистам, у которых до этого было меньше игрового времени. Эти ребята выйдут и будут доказывать, что они не хуже. И тут «чайкам» может быть будет даже сложнее играть, чем с основой. Они захотят показать себя, доказать, что у них тоже хороший уровень.

А «Брайтону» ничего не надо. Они сохранили прописку в АПЛ. И для них это шанс проявить себя на фоне именитого соперника. Но, мне кажется, статистика с 1989 года не изменится и «Ман Сити» снова победит, возможно, не разгромно, а где-то в один гол.

Что могу сказать о Зинченко? Однозначно он в этом сезоне вырос. Это тот человек, который показал миллионам мальчишек, которые мечтают играть в хороших клубах калибра «Милана», «Интера» и «Барселоны», как нужно терпеть и работать. Если на каждой тренировке ты будешь отдавать всего себя, то можно всего добиться. Если ты относишься к тренировке, как к матчу, то и результат появляется. То есть на тренировках нужно проявлять свои лучшие качества. И вот Зина доказал! Его списывали, много критики было в его адрес со стороны фанатов. И он много раз мог уйти в «Вулверхэмптон» или другие клубы, чтобы там играть стабильно. Но он перетерпел. Я сам такой же был. Когда играл за «Шахтер», понимал, что очень тяжело попасть в состав, где играют футболисты с трансферной стоимостью 20-25 млн евро. Те же Виллиан, Коста, Фернандиньо, Срна. Я всегда делал все возможное. И каждая тренировка с такими футболистами идет, как говорится, в копилочку. Зина терпел, доказывал. И, можно сказать, что у него есть также талант. Зина своей работоспособностью и отношением к делу доказал сейчас, что он топ-футболист. Он сейчас железобетонный игрок первой одиннадцатки Сити. Он это заслужил своей игрой. И Зинченко доказал хейтерам на что он способен. Перетерпел и доказал. И, думаю, сейчас ни у один эксперт или фанат «Ман Сити» не скажет, что Зина слабее того или иного футболиста. Теперь, наоборот, другие футболисты, более именитые будут доказывать, что они не хуже его. А Зина такой человек, что он просто так свое место не уступит. Он не из тех людей, кто, попав в состав, расслабится.

У Шевченко перед Евро есть два хороших козыря в рукаве в виде Зинченко и Малиновского? Да! Как говорит Владимир Езерский, это хребет! То есть хребет у нас есть! Зина, Малина и Степаненко в центре поля - это очень хорошо для команды. Минимум три футболиста такого уровня это хорошо. А остальные ребята в сборной Украины также приличного хорошего уровня. На Евро за нашу сборную нужно однозначно болеть, поддерживать ее! Нужно ее поддерживать при любых раскладах. Тем более сейчас у нас сборная, которая входит в список серьезных национальных команд», - сказал Федецкий.

Матч «Брайтон» - «Ман Сити» состоится 18-го мая. Начало встречи в 21:00.

Артем Федецкий – бывший футболист сборной Украины. Финалист Лиги Европы-2014/15 в составе «Днепра», обладатель Кубка УЕФА-2008/09 в составе «Шахтера». Четырехкратный призер чемпионатов Украины.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Артем Федецкий, Sport.ua

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