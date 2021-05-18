Андрей ПЯТОВ: «Буду бороться за место на Евро-2020»

Голкипер сборной Украины рассказал о состоянии здоровья перед чемпионатом Европы

  • 18.05.2021 10:19
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Андрей ПЯТОВ: «Буду бороться за место на Евро-2020»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Пятов

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов рассказал, как проходит процесс реабилитации после травмы спины.

«Были небольшие проблемы со спиной. Я вообще в своей жизни больше недели никогда не пропускал. Ну ничего, я сделал определенные процедуры. 

Никто не отдает так просто место. Я сказал, что буду бороться. Конкуренция - это плюс для сборной. Если мы подойдем к Евро готовыми, то сборная от этого только выиграет», - сказал Пятов.

Ранее сообщалось, что после чемпионата Европы Пятов завершит карьеру в сборной.

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Источник — Футбол 1/2/3

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