Андрей ПЯТОВ: «Буду бороться за место на Евро-2020»

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов рассказал, как проходит процесс реабилитации после травмы спины.

«Были небольшие проблемы со спиной. Я вообще в своей жизни больше недели никогда не пропускал. Ну ничего, я сделал определенные процедуры.

Никто не отдает так просто место. Я сказал, что буду бороться. Конкуренция - это плюс для сборной. Если мы подойдем к Евро готовыми, то сборная от этого только выиграет», - сказал Пятов.

Ранее сообщалось, что после чемпионата Европы Пятов завершит карьеру в сборной.