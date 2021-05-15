Андрей ПЯТОВ: «Решение уйти из сборной окончательное»

Вратарь «Шахтера» - об уходе из сборной Украины

  • 15.05.2021 12:19
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Андрей ПЯТОВ: «Решение уйти из сборной окончательное»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Пятов

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов подтвердил свои намерения завершить карьеру в сборной Украины после Евро-2020:

«Я давно решил, что попрощаюсь со сборной после этого чемпионата. Так что перенос Евро, может, мне и на пользу — так бы уже год не был бы в столь замечательной команде. Мое решение окончательное, я не гонюсь за круглыми числами, а, наоборот, горжусь, что все это было в моей жизни.

Начиная примерно с 2005 года, я ездил в сборную постоянно — сначала в молодежку, потом в национальную. Было много хороших матчей, были и разочарования, но я всегда был горд тем, что находился в главной команде своей страны. Впрочем, в 36 лет уже нужно задуматься. Заканчивать карьеру я не собираюсь, просто сосредоточусь на выступлении в клубе».

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Источник — zbirna.com

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