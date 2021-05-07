ОФИЦИАЛЬНО. Пятов завершит карьеру в сборной после Евро-2020

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов завершит свою карьеру в сборной Украины после Евро-2020. Об этом сообщил сам игрок в эфире программы «Денисов Time».

При этом Пятов намерен остаться в «Шахтере» и бороться с Анатолием Трубиным за место в основе.

Андрей Пятов дебютировал в сборной Украины в 2007 году. Суммарно он провел за национальную команду 96 матчей и принял участие в Евро-2012 и Евро-2016.

В нынешнем сезоне на счету 36-летнего вратаря всего 7 матчей за «Шахтер» во всех турнирах.