ОФИЦИАЛЬНО. Пятов завершит карьеру в сборной после Евро-2020

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов завершит свою карьеру в сборной Украины после Евро-2020. Об этом сообщил сам игрок в эфире программы «Денисов Time».
При этом Пятов намерен остаться в «Шахтере» и бороться с Анатолием Трубиным за место в основе.
Андрей Пятов дебютировал в сборной Украины в 2007 году. Суммарно он провел за национальную команду 96 матчей и принял участие в Евро-2012 и Евро-2016.
В нынешнем сезоне на счету 36-летнего вратаря всего 7 матчей за «Шахтер» во всех турнирах.
Источник — Денисов Time
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
По одному тайму в товарняках догоним.
Уже будет 99 матчей и где-нибудь в конце последнего матча в группе с Австрией на ЕВРО-2021 на замену или в плей-офф в 1/8 тоже на замену.
100
А в 1/8 расклад - попадаем с третьего места на победителя F (Испания/Швеция) или победителя Е (Франция/Германия/Португалия).
/
23 мая. Товарищеский матч
Украина - Бахрейн
3 июня. Товарищеский матч
Украина - Северная Ирландия
7 июня. Товарищеский матч
Украина - Кипр
Дальше ЕВРО...
Спасибо за самокритику.
Тебя вычёркиваем.
-
Так, что Пятову как вратарю до 39-40 лет спокойно можно играть, даже в сборной, хотя бы 2-м номером.
Это просто трындец... подача информации!
На какнале Денисова, когда была видеконференция с Пятовым, не было звука.
И на вопрос Денисова про сборную, Пятов кивнул головой, мол скорее всего закончит.
Они поржали вместе и закончили, так как не было звука.
И эта информация подаётся, как официальная..
Жесть!
Спасибо за самокритику.
Тебя вычёркиваем.
Это просто трындец... подача информации!
На какнале Денисова, когда была видеконференция с Пятовым, не было звука.
И на вопрос Денисова про сборную, Пятов кивнул головой, мол скорее всего закончит.
Они поржали вместе и закончили, так как не было звука.
И эта информация подаётся, как официальная..
Жесть!
По одному тайму в товарняках догоним.
Уже будет 99 матчей и где-нибудь в конце последнего матча в группе с Австрией на ЕВРО-2021 на замену или в плей-офф в 1/8 тоже на замену.
100
А в 1/8 расклад - попадаем с третьего места на победителя F (Испания/Швеция) или победителя Е (Франция/Германия/Португалия).
/
23 мая. Товарищеский матч
Украина - Бахрейн
3 июня. Товарищеский матч
Украина - Северная Ирландия
7 июня. Товарищеский матч
Украина - Кипр
Дальше ЕВРО...
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.