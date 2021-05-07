ОФИЦИАЛЬНО. Пятов завершит карьеру в сборной после Евро-2020

Об этом сообщил сам вратарь «Шахтера»

  • 07.05.2021 16:39
  • 2054 просмотра
  • 16 комментариев
ОФИЦИАЛЬНО. Пятов завершит карьеру в сборной после Евро-2020
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Пятов

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов завершит свою карьеру в сборной Украины после Евро-2020. Об этом сообщил сам игрок в эфире программы «Денисов Time».

При этом Пятов намерен остаться в «Шахтере» и бороться с Анатолием Трубиным за место в основе.

Андрей Пятов дебютировал в сборной Украины в 2007 году. Суммарно он провел за национальную команду 96 матчей и принял участие в Евро-2012 и Евро-2016.

В нынешнем сезоне на счету 36-летнего вратаря всего 7 матчей за «Шахтер» во всех турнирах.

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Источник — Денисов Time

(9 голосов)

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Комментарии
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.05.2021 17:38
    0
    ihor5235, 07.05.2021 16:42
    До 100 не дотянет малек!
    Дотянет.
    По одному тайму в товарняках догоним.
    Уже будет 99 матчей и где-нибудь в конце последнего матча в группе с Австрией на ЕВРО-2021 на замену или в плей-офф в 1/8 тоже на замену.
    100
    А в 1/8 расклад - попадаем с третьего места на победителя F (Испания/Швеция) или победителя Е (Франция/Германия/Португалия).
    /
    23 мая. Товарищеский матч
    Украина - Бахрейн
    3 июня. Товарищеский матч
    Украина - Северная Ирландия
    7 июня. Товарищеский матч
    Украина - Кипр
    Дальше ЕВРО...
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 07.05.2021 17:28
    0
    П"тов по факту вже завершив в збірній ,неграючи в жодному матчі.Що чекає сам П"ятом халявний подарунок ,зайнявши місце молодого? це некрасиво буде з його боку
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 07.05.2021 17:26
    -1
    Якшо Гусєву фоменко не дав зіграти і не взяв на Євро ,чим П"ятов кращє?та нічим!
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 07.05.2021 17:24
    -1
    навіщо на євро збірній пассажир?грати не буде ,а тільки проводят красиво? Навіщо такє робити на таких форумах. П"ятов не тягне і програє ,як мінімум двом молодшє.дурна практика,як з тимощуком була соромом для всієй збірной в 2016.І чим відповів благодарністю Україні тимощук? зрадницьтвом!!!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.05.2021 17:23
    +1
    zelia73, 07.05.2021 16:58
    БРЕВНО НЕ ДОЛЖНО ЕХАТЬ НА ЕВРО
    Хорошо.
    Спасибо за самокритику.
    Тебя вычёркиваем.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 07.05.2021 17:20
    -2
    Еще 3-4 года точно мог поиграть. Бущан, Трубин не есть супер стабильные воротники. Даже Бойко по моему мнению сильнее вратарь, чем тот же Бущан или Трубин. У Лунина нет практики.
    -
    Так, что Пятову как вратарю до 39-40 лет спокойно можно играть, даже в сборной, хотя бы 2-м номером.
    Ссылка
    sokolyk
    online
      sokolyk, 07.05.2021 17:20
    0
    На которой он не сыграет... Пока до него дойдет очередь из Лунина-Трубина-Бущана...
    Ссылка
    terhoha
    online
      terhoha, 07.05.2021 17:16
    0
    Ще років 5 назад треба було завершить карєру.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 07.05.2021 17:04
    +3
    Зачем он в сборной? Он в лучшие года ее не выручал в основных матчах как и Шахтер.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 07.05.2021 16:59
    +2
    Прогнозируемо...
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 07.05.2021 16:58
    0
    БРЕВНО НЕ ДОЛЖНО ЕХАТЬ НА ЕВРО
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 07.05.2021 16:57
    -3
    Хочет напоследок на лавке посидеть
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 07.05.2021 16:52
    +1
    ОФІЦІЙНО!
    Это просто трындец... подача информации!
    На какнале Денисова, когда была видеконференция с Пятовым, не было звука.
    И на вопрос Денисова про сборную, Пятов кивнул головой, мол скорее всего закончит.
    Они поржали вместе и закончили, так как не было звука.
    И эта информация подаётся, как официальная..
    Жесть!
    Ссылка
    Андрій Гусак
    online
      Андрій Гусак, 07.05.2021 16:46
    0
    Хай ще на євро в фіналі на серію пенальті вийде і зарішає. Тоді можна і на заслужений відпочинок. Було б круто
    Ссылка
    Юрген Ілліч Грегорі-Гетманук
    online
      Юрген Ілліч Грегорі-Гетманук, 07.05.2021 16:43
    +7
    Завершуй хоч зараз, все одно перший номер збірної Джи-Джи Бущан.
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 07.05.2021 16:42
    0
    До 100 не дотянет малек!
    Ссылка
    Юрген Ілліч Грегорі-Гетманук
    online
      Юрген Ілліч Грегорі-Гетманук, 07.05.2021 16:43
    +7
    Завершуй хоч зараз, все одно перший номер збірної Джи-Джи Бущан.
    Ссылка
    Vytas Meskauskas
    online
      Vytas Meskauskas, 07.05.2021 17:04
    +3
    Зачем он в сборной? Он в лучшие года ее не выручал в основных матчах как и Шахтер.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 07.05.2021 16:59
    +2
    Прогнозируемо...
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.05.2021 17:23
    +1
    zelia73, 07.05.2021 16:58
    БРЕВНО НЕ ДОЛЖНО ЕХАТЬ НА ЕВРО
    Хорошо.
    Спасибо за самокритику.
    Тебя вычёркиваем.
    Ссылка
    adidas77
    online
      adidas77, 07.05.2021 16:52
    +1
    ОФІЦІЙНО!
    Это просто трындец... подача информации!
    На какнале Денисова, когда была видеконференция с Пятовым, не было звука.
    И на вопрос Денисова про сборную, Пятов кивнул головой, мол скорее всего закончит.
    Они поржали вместе и закончили, так как не было звука.
    И эта информация подаётся, как официальная..
    Жесть!
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
      euro2012_za_2012euro, 07.05.2021 17:38
    0
    ihor5235, 07.05.2021 16:42
    До 100 не дотянет малек!
    Дотянет.
    По одному тайму в товарняках догоним.
    Уже будет 99 матчей и где-нибудь в конце последнего матча в группе с Австрией на ЕВРО-2021 на замену или в плей-офф в 1/8 тоже на замену.
    100
    А в 1/8 расклад - попадаем с третьего места на победителя F (Испания/Швеция) или победителя Е (Франция/Германия/Португалия).
    /
    23 мая. Товарищеский матч
    Украина - Бахрейн
    3 июня. Товарищеский матч
    Украина - Северная Ирландия
    7 июня. Товарищеский матч
    Украина - Кипр
    Дальше ЕВРО...
    Ссылка
    Богдан Саженко
    online
      Богдан Саженко, 07.05.2021 17:28
    0
    П"тов по факту вже завершив в збірній ,неграючи в жодному матчі.Що чекає сам П"ятом халявний подарунок ,зайнявши місце молодого? це некрасиво буде з його боку
    Ссылка
    sokolyk
    online
      sokolyk, 07.05.2021 17:20
    0
    На которой он не сыграет... Пока до него дойдет очередь из Лунина-Трубина-Бущана...
    Ссылка
    terhoha
    online
      terhoha, 07.05.2021 17:16
    0
    Ще років 5 назад треба було завершить карєру.
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 07.05.2021 16:58
    0
    БРЕВНО НЕ ДОЛЖНО ЕХАТЬ НА ЕВРО
    Ссылка
    Андрій Гусак
    online
      Андрій Гусак, 07.05.2021 16:46
    0
    Хай ще на євро в фіналі на серію пенальті вийде і зарішає. Тоді можна і на заслужений відпочинок. Було б круто
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 07.05.2021 16:42
    0
    До 100 не дотянет малек!
    Ссылка
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