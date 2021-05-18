Минай может возглавить иностранный специалист

В Первой лиге клуб получит нового наставника

  • 18.05.2021 08:46
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Минай может возглавить иностранный специалист
© ФК Минай

Клуб из Ужгорода переформатирует свой кадровый потенциал и начнет подготовку к сезону в Первой лиге.

«Минай» в новом сезоне может возглавить иностранный специалист. Еще нет определенности с тем, будет ли предложено остаться в клубе и на какой должности нынешнему тренеру Николаю Цымбалу, а также спортивному директору Михаилу Кополовцу.

По имеющейся информации, Александр Севидов, который в последнее время был тренером-консультантом «Миная», сосредоточится на работе в клубной академии.

Напомним, что по итогам чемпионата УПЛ, «Минай» покинул элитный дивизион и ранее рассматривал вариант трансформировать клуб, но в итоге решил сохранить профессиональный статус.

Ранее сообщалось, что Милевский покидает «Минай» и Украину.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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