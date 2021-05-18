Андрей ШЕВЧЕНКО: «Игра Зинченко и Малиновского – это имидж Украины»

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко высказался об игре Руслана Малиновского за итальянскую «Аталанту» и Александра Зинченко за английский «Манчестер Сити».

«Я общаюсь со специалистами, все очень довольны, Руслан, действительно, проводит отличный сезон. Пресса Италии пишет очень хорошо о Малиновском, он становится лидером команды. Все от него ждали во втором сезоне именно вот такой реакции, может быть, где-то начало сезона не получилось. Была травма, которая его беспокоила. Но вот концовку он проводит великолепно и ярко, я рад за него, потому что для Украины очень важно, когда наши игроки проводят очень хорошие сезоны. Те же Зинченко и Малиновский – это имидж Украины, это поднятие нашего престижа. Это очень важно, потому что наконец-то и большие клубы и большие команды будут обращать внимание на наших футболистов.

Я думаю, что «Аталанта» примет правильное решение по Малиновскому. Посмотрим, как он дальше себя проявит. Для него тоже очень хорошая витрина – это чемпионат Европы. Если он будет готов к новым каким-то более серьезным вызовам, я не думаю, что «Аталанта» будет его держать, если будет хорошее предложение от хороших клубов. Этот клуб, наверное, и славится тем, что если приходят и стучаться в дверь с хорошими предложениями от серьезной команды, они отпускают игроков», - сказал Шевченко.

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