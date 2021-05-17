Жена Малиновского: «В Бергамо нет ни одного ателье»

Супруга Руслана Малиновского рассказала о своем бизнесе в Италии

  • 17.05.2021 20:40
  • 2072 просмотра
  • 5 комментариев
Жена Малиновского: «В Бергамо нет ни одного ателье»
© Instagram. Роксана Малиновская

Роксана Малиновская, жена 28-летнего полузащитника «Аталанты» и сборной Украины Руслана Малиновского, собирается в Бергамо ателье под названием «Mali».

«Много собирала разной информации, это не просто спонтанная идея. Уже на протяжении года я ее вынашиваю. На самом деле еще в Бельгии планировала чем-то заниматься, потому что просто сидеть дома — это немного не обо мне. Так как Италия — это страна текстиля, грех не связаться именно с модой и с одеждой. У нас не просто бутик как массовое производство, у нас ателье, и все, что мы делаем, мы делаем на месте. Это будут уникальные вещи, это не будут 10-20 одинаковых вещей разного размера. Здесь на самом деле такого совершенно нет. Ателье здесь нет ни одного в городе.

«Mali» Руслана начали называть еще в Бельгии. Короткое, яркое и связанное с нами. Ателье будет на шоппинг-стрит, это пешеходная улица, там нет транспорта. Центр Бергамо потерпел много бед и проблем из-за вируса. Журналисты мне уже пишут, что, возможно, это его немного оживит и даст новое дыхание городу. Муж не думал, что я настолько с головой в это погружусь. Наверное, он не знал меня с этой стороны, забыл, какой я была, когда мы познакомились. Я была вся в учебе, он помогал мне курсовые писать. Теперь я имею официальные документы как предприниматель. Даже если Руслан уедет отсюда, я продолжу функционировать и платить налоги. Мы всегда сможем сюда вернуться. Мы влюблены в этот город, и после завершения карьеры мы подумаем о том, чтобы сюда вернуться. Хотя, кто знает, возможно, и не придется отсюда уезжать...», — рассказала Роксана.

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Источник — Футбол 1/2/3

(12 голосов)

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Комментарии
    Vadya
    online
      Vadya, 17.05.2021 21:22
    0
    Виктор Петренко, 17.05.2021 20:58
    Малі-це країна в Африці. А чого ательє не назвати Україна?)
    Ось коли відкриєш, тоді й назвеш.
    Ссылка
    Гаврик Кировоградский
    online
      Гаврик Кировоградский, 17.05.2021 21:22
    0
    В гости со своим самоваром
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 17.05.2021 21:19
    0
    Виктор Петренко, 17.05.2021 21:05
    Які га.дони мене мінусують?Що не так?Так Малі-це насправді скорочена форма прізвища. Але ж його прізвище Малиновський а не Маліновський.
    Може тому що українська "и" складна для вимови для західной европи і як бі ви того не хотіли, називать його будуть Маліновскі
    Ссылка
    Виктор Петренко
    online
      Виктор Петренко, 17.05.2021 21:05
    -2
    Які га.дони мене мінусують?Що не так?Так Малі-це насправді скорочена форма прізвища. Але ж його прізвище Малиновський а не Маліновський.
    Ссылка
    Виктор Петренко
    online
      Виктор Петренко, 17.05.2021 20:58
    -4
    Малі-це країна в Африці. А чого ательє не назвати Україна?)
    Ссылка
    Vadya
    online
      Vadya, 17.05.2021 21:22
    0
    Виктор Петренко, 17.05.2021 20:58
    Малі-це країна в Африці. А чого ательє не назвати Україна?)
    Ось коли відкриєш, тоді й назвеш.
    Ссылка
    Гаврик Кировоградский
    online
      Гаврик Кировоградский, 17.05.2021 21:22
    0
    В гости со своим самоваром
    Ссылка
    Aer Bore
    online
      Aer Bore, 17.05.2021 21:19
    0
    Виктор Петренко, 17.05.2021 21:05
    Які га.дони мене мінусують?Що не так?Так Малі-це насправді скорочена форма прізвища. Але ж його прізвище Малиновський а не Маліновський.
    Може тому що українська "и" складна для вимови для західной европи і як бі ви того не хотіли, називать його будуть Маліновскі
    Ссылка
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