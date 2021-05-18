Вячеслав ШЕВЧУК: «Динамо могло с разгромным счетом обыграть Зарю»

Бывший защитник сборной Украины Вячеслав Шевчук прокомментировал победу «Динамо» над «Зарей» (1:0) в финале Кубка Украины.

«Кубковая игра решается с одной игры, поэтому две команды были предельно сконцентрированы на матче. В первом тайме, на мой взгляд, была более ровная игра. У «Динамо» была было где-то два полумомента, у «Зари» был момент у Фаворова. Второй тайм уже полностью Киев владел инициативой, в дополнительное время «добил» и мог с разгромным счётом обыграть «Зарю» в этом матче. Я увидел во втором тайме, что «Динамо» было очень хорошо физически подготовлено. Была хорошая и высокая интенсивность игры.

В глаза бросалось, что Киев создавал достаточно моментов для финала Кубка Украины. В этом матче у «Динамо» было 7-8 моментов с которых они должны были забивать голы. В момент завершения атаки «Динамо» у них в штрафной площади «Зари» всегда было 4-5 игроков. Это очень хорошо. В моменте, когда «Динамо» забило мяч, где были игроки обороны «Зари»? Очень большая и грубая ошибка», - сказал Шевчук.