В матче 37-го тура итальянской Серии А «Верона» на своем поле сыграла вничью с «Болоньей» со счетом 2:2.
События матча
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго Паласио (Болонья).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Никола Калинич (Эллас Верона).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Де Сильвестри (Болонья).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко-Давиде Фараони (Эллас Верона).
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Источник — Sport.ua
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