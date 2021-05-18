ВИДЕО. Калинич забивает, а Велозу – нет. Верона и Болонья разошлись миром

17 мая в матче 37-го тура чемпионата Италии «Верона» сыграла вничью с «Болоньей» (2:2).
У хозяев поля отличился Никола Калинич, бывший форвард «Днепра», игравший в финале Лиги Европы 2014/15. Также на замену вышел экс-хавбек «Динамо» Мигел Велозу.
«Верона» занимает 10-е место, а у «Болоньи» 11-я позиция.
Лидеры Серии A: «Интер» (88), «Аталанта» (78), «Милан», «Наполи» (по 76), «Ювентус» (75), «Лацио» (67), «Рома» (61).
В последнем туре 23 мая играют: «Аталанта» – «Милан», «Наполи» – «Верона», «Болонья» – «Ювентус».
Серия А. 37-й тур
«Верона» – «Болонья» – 2:2
Голы: Фараони, 2 (1:0). Де Сильвестри, 32 (1:1). Калинич, 53 (2:1). Паласио, 82 (2:2).
«Верона»: Пандур, Фараони, Гюнтер (Давидович, 74), Димарко, Чеккерини, Лазович, Бесса (Тамез, 86), Дзакканьи (Сальседо, 86), Барак (Мигел Велозу, 51), Илич, Калинич (Лазанья, 75).
«Болонья»: Равалья, Де Сильвестри, Дейкс (Орсолини, 74), Сумаоро, Томиясу, Сориано, Схаутен (Поли, 90), Паласио (Ювара, 90), Сансоне (Барроу, 62), Виньято (Раймондо, 90), Сков Ольсен.
Предупреждения: Гюнтер, 41. Барак, 49. Дейкс, 52. Схаутен, 56. Сориано, 69. Калинич, 73.
Судья: Маркетти.
17 мая. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».
Турнирная таблица Серии A
ВИДЕО. Гол Калинича, 53 мин.
Видеообзор матча.
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Родриго Паласио (Болонья).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Никола Калинич (Эллас Верона).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Де Сильвестри (Болонья).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко-Давиде Фараони (Эллас Верона).
Источник — Sport.ua
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