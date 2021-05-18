37-й тур
Эллас Верона
2 : 2
Болонья
17.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Калинич забивает, а Велозу – нет. Верона и Болонья разошлись миром

Бывший форвард «Днепра» играл в финале Лиги Европы 2014/15

  • 18.05.2021 00:29
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ВИДЕО. Калинич забивает, а Велозу – нет. Верона и Болонья разошлись миром
© Getty Images/Global Images Ukraine. Никола Калинич

17 мая в матче 37-го тура чемпионата Италии «Верона» сыграла вничью с «Болоньей» (2:2).

У хозяев поля отличился Никола Калинич, бывший форвард «Днепра», игравший в финале Лиги Европы 2014/15. Также на замену вышел экс-хавбек «Динамо» Мигел Велозу.

«Верона» занимает 10-е место, а у «Болоньи» 11-я позиция.

Лидеры Серии A: «Интер» (88), «Аталанта» (78), «Милан», «Наполи» (по 76), «Ювентус» (75), «Лацио» (67), «Рома» (61).

В последнем туре 23 мая играют: «Аталанта» – «Милан», «Наполи» – «Верона», «Болонья» – «Ювентус».

Серия А. 37-й тур

«Верона»  «Болонья»  2:2

Голы: Фараони, 2 (1:0). Де Сильвестри, 32 (1:1). Калинич, 53 (2:1). Паласио, 82 (2:2).

«Верона»: Пандур, Фараони, Гюнтер (Давидович, 74), Димарко, Чеккерини, Лазович, Бесса (Тамез, 86), Дзакканьи (Сальседо, 86), Барак (Мигел Велозу, 51), Илич, Калинич (Лазанья, 75).

«Болонья»: Равалья, Де Сильвестри, Дейкс (Орсолини, 74), Сумаоро, Томиясу, Сориано, Схаутен (Поли, 90), Паласио (Ювара, 90), Сансоне (Барроу, 62), Виньято (Раймондо, 90), Сков Ольсен.

Предупреждения: Гюнтер, 41. Барак, 49. Дейкс, 52. Схаутен, 56. Сориано, 69. Калинич, 73.

Судья: Маркетти.

17 мая. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».

Турнирная таблица Серии A

ВИДЕО. Гол Калинича, 53 мин.

Видеообзор матча.

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Родриго Паласио (Болонья).
53' ГОЛ ! Мяч забил Никола Калинич (Эллас Верона).
32' ГОЛ ! Мяч забил Лоренцо Де Сильвестри (Болонья).
2' ГОЛ ! Мяч забил Марко-Давиде Фараони (Эллас Верона).
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Источник — Sport.ua

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