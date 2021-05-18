Фонсека вскоре может возглавить Фиорентину

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека может возглавить другой клуб серии А.

Как сообщает источник, португальский специалист после ухода из римского клуба намерен остаться в Италии. Сообщается, что Фонсека может возглавить «Фиорентину», так как переговоры «фиалок» с Дженнаро Гаттузо идут тяжело.

Ранее сообщалось, что у Фонсеки были контакты с «Тоттенхэмом», «Зенитом» и «Бенфикой».

Напомним, что Фонсека возглавляет «Рому» с лета 2019 года. Специалист покинет «Рому» в конце этого сезона.