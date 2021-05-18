Разгром Вереса, разъяренные фанаты в Херсоне и триумф Агробизнеса

26-й тур Первой лиги Украины был похож на 35-й тур испанской Ла Лиги, когда отношения между собой выясняла четверка сильнейших. Если в Испании устроили «разборки» на поле «Атлетико», «Барса», «Реал» и «Севилья», то в Украине бились между собой «Агробизнес» с «Черноморцем» и «Металлист 1925» против «Вереса».

«Агрономы» в поединке с «моряками» проявили характер, сумев вырвать победу на 88-й минуте. Пенальти реализовал лучший голеадор команды из Волочиска, а также лидер снайперской гонки Первой лиги Руслан Черненко. Для 28-летнего полузащитника этот забитый мяч стал 13-м в сезоне, и он по-прежнему возглавляет список бомбардиров второго дивизиона. Добавим, что в эпизоде с одиннадцатиметровым вторую желтую карточку получил защитник одесситов Виктор Лиховидько. Мяч после удара футболиста «Агробизнеса» попал в область руки Виктора и судья за это назначил пенальти, а также удалил Лиховидько, который доказывал, что он играл плечом. Но в итоге рефери не поменял решения и «Агробизнес», реализовал пенальти, что помогло команде из Волочиска победить со счетом 1:0.

«Николаев» на своей территории выиграл у «Кремня» со счетом 2:0. За «корабелов» голами отличились Владимир Одарюк, а также Богдан Кушниренко, который реализовал пенальти.

Накаленной была атмосфера в Херсоне в поединке с участием аутсайдеров «Кристалла» и «Прикарпатья». Долго на табло светились нули. Но на 77-й минуте у херсонцев вторую желтую карточку получил Олег Вакуленко. В меньшинстве «Кристалл» пропустил от иванофранковцев, за которых точно пробил Назарий Воробчак. Эпизод с голом получился скандальным, так как лайнсмен зафиксировал положение вне игры, но главный арбитр встречи Павел Дубровец все равно засчитал взятие ворот. Через несколько минут после этого на поле появился разъяренный фанат «Кристалла», который начал преследовать по полю судью. Дубровец принял решение убегать от фана, вслед за которым на поле появились и другие суппортеры «Кристалла». В итоге фанатов, которые выбежали на поле, утихомирили полицейские. А матч завершился выездной победой «Прикарпатья» со счетом 0:1.

«Волынь» на своем поле разобралась с «Горняком-Спорт», победив со счетом 2:0. Голами за команду Василия Сачко отличились тезки Богдан Орынчак и Богдан Кобзарь. Неудивительно, почему Богданам, которые играют за «Волынь», везет в плане голов. Ведь в Луцке находится знаменитый автоцентр «Богдан-Авто Луцк». По поводу Орынчака стоит добавить, что он с 9 голами идет четвертым в гонке голеадоров Первой лиги, отставая от первого места на 4 забитых мяча.

«Альянс» на своем поле выиграл у «Оболони» со счетом 1:0. Единственным голом в поединке отличился Руслан Писный на 16-й минуте.

«ВПК-Агро» поддержал коллег из Волочиска и также добыл три очка в 26-м туре. «Агрономы» в Тернополе переиграли «Ниву» со счетом 1:2. Но гол Сергея Кисленко «ВПК-Агро» ответил точными ударами Станислава Кулиша и Ивана Билого. Доигрывали встречи гости из Магдалиновки в меньшинстве, ведь красную карточку получил Иван Будняк. Но и в такой ситуации гости удержали победный результат.

«Авангард», который ведет борьбу за сохранение прописки в Первой лиги, сумел добыть важную победу в Житомире. Краматорчане оказались сильнее «Полесья», выиграв в волевом стиле со счетом 1:2. За житомирцев в первом тайме забил мяч с пенальти Сергей Швец. А во второй половине поединка голы в свой актив записали представители «Авангарда» Роман Толочко и Егор Гуничев.

Если открывал тур матч «Агробизнес» - «Черноморец», то завершал его «Металлист 1925» - «Верес». В Харькове результативность была намного лучше, чем в Волочиске. Слобожанцы одержали разгромную победу со счетом 4:1. В составе харьковской команды мячи забивали Виталий Пономарь, который оформил дубль, Артем Габелок и Владислав Дмитренко. За «Верес», как оказалось, голом престижа отличился Михаил Шестаков, который, так сказать, подсластил вкус поражения тем, что улучшил свои позиции в бомбардирской гонке. Шестаков с 11 голами вышел на второе место и обогнал, кстати говоря, представителя «Металлиста 1925» Юрия Батюшина, который 10 раз оставлял свои автографы в воротах оппонентов. Интересно, что «Верес» впервые в сезоне пропустил больше двух мячей, а также впервые за 15 туров проиграл.

Давайте посмотрим, какая ситуация сейчас в турнирной таблице Первой лиги.

Вверху в тройке лидеров идут «Верес» (58), «Черноморец» (52) и «Металлист 1925» (50). Как видим, даже поражение ровенчан не особо повлияло на их положение. Команда Юрия Вирта практически гарантировала себе выход в УПЛ, и наставник ровенчан может уже раздумывать о том, когда дать шанс блогеру Дмитрию Поворознюку дебютировать в основе «Вереса».

Далее идет группа команд, которые имеют различные шансы на повышение в классе. Лучше всего положение у «Агробизенеса» (48 очков). Затем идут сразу три клуба, которые набрали по 43 балла – это «Волынь», «Николаев» и «Альянс». К слову, у «крестоносцев» и «корабелов» есть еще по матчу в запасе, потому их шансы видятся лучше, чем у коллектива из Липовой Долины.

Что касается «Оболони» (34), «Горняка-Спорт» (32) и «ВПК-Агро» (31), то эти команды могут уже готовиться к следующему сезону Первой лиги, так как они и в УПЛ не выходят и во Вторую лигу не вылетают. Также «Полесье», у которого 29 очков, тоже, в принципе, почти обеспечил себе участие в следующем сезоне Первой лиги. Затем идут «Авангард» (26), «Нива» (24) и «Прикарпатье» (24), у которых хорошие шансы остаться во втором дивизионе, так как они имеют по игре в запасе. В зоне вылета находятся «Кремень» (20) и «Кристалл» (9). Если команда из Кременчуга еще будет бороться за сохранение прописки в Первой лиге, то херсонцы уже могут готовиться к битвам в третьем по значимости эшелоне чемпионата Украины.

Дмитрий КОТКОВ

Первая лига Украины. 26-й тур

15 мая

«Агробизнес» - «Черноморец» - 1:0

Гол: Черненко, 88 (с пенальти).

Удаление: Лиховидько, 86 («Черноморец»)

«Николаев» - «Кремень» - 2:0

Голы: Одарюк, 38, Кушниренко, 53 (с пенальти).

16 мая

«Кристалл» - «Прикарпатье» - 0:1

Гол: Воробчак, 83.

Удаление: Вакуленко, 77 («Кристалл»).

«Волынь» - «Горняк-Спорт» - 2:0

Голы: Орынчак, 63, Кобзарь, 85.

«Альянс» - «Оболонь» - 1:0

Гол: Писный, 16.

«Нива» - «ВПК-Агро» - 1:2

Голы: Кисленко, 61 – Кулиш, 22, Билый, 84 (с пенальти).

«Полесье» - «Авангард» - 1:2

Голы: Швец, 17 (с пенальти) – Толочко, 60 (с пенальти), Гуничев, 77.

«Металлист 1925» - «Верес» - 4:1

Голы: Пономарь, 7, 71, Габелок, 12, Дмитренко, 82 – Шестаков, 50.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВОЙ ЛИГИ