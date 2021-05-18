Зидан уйдет, Анчелотти придет. Кто вернет Реалу былое величие?

В мадридском «Реале» рассматривают возможность возвращения на тренерский мостик клуба нынешнего рулевого «Эвертона» Карло Анчелотти.

«Реал» вскоре может находиться в поисках нового тренера, так как сохраняются сомнения относительно будущего Зинедина Зидана.

Тренер «Эвертона» Карло Анчелотти входит в число тех, кого рассматривает президент «Реала» Флорентино Перес, если Зидан уйдет из клуба этим летом.

Источники, близкие к Зидану, говорят, что он не примет окончательного решения о своем будущем до решающей игры «Реала» в Ла Лиге против «Вильярреала» 23 мая.

Но в клубе растет вера в то, что Зинедин во второй раз уйдет с должности тренера в конце этого сезона, независимо от того, выиграет титул или нет.

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