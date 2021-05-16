Анчелотти в шоке. Эвертон дома проиграл аутсайдеру, Шеффилд Юнайтед

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Шеффилд Юнайтед» в гостях победил «Эвертон» (1:0). Единственный гол забил Дэниэл Джебиссон.
«Шеффилд Юнайтед» вылетел в АПЛ. У «Эвертона» 8-я позиция, и команда Карло Анчелотти, видимо, «пролетает» мимо еврокубков.
Лидеры АПЛ за два тура до конца: «Ман Сити» (83), «Ман Юнайтед» (70), «Лестер» (66), «Челси» (64), «Ливерпуль» (63), «Тоттенхэм», «Вест Хэм» (по 59), «Эвертон» (56), «Арсенал» (55).
АПЛ. 36-й тур
«Эвертон» – «Шеффилд Юнайтед» – 0:1
Гол: Джеббисон, 7.
«Эвертон»: Пикфорд, Коулман, Динь, Кин, Холгейт (Сигурдссон, 46), Годфри, Хамес Родригес (Андре Гомеш, 78), Аллан, Дукуре (Бернард, 78), Калверт-Льюин, Ришарлисон.
«Шеффилд Юнайтед»: Рамсдейл, Бэшем, Стивенс, Робинсон, Иган, Болдок, Флек, Норвуд, Осборн, Макголдрик, Джеббисон.
Предупреждения: Бэшем, 26. Хамес Родригес, 66. Болдок, 81. Робинсон, 90.
Судья: Мосс (Англия).
16 мая. Ливерпуль. Стадион «Гудисон Парк».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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