Источник: «Маркевич не уйдет из УАФ. Его работой довольны»

Информация о том, что Мирон Маркевич может уйти с поста главы комитета национальных сборных УАФ не отвечает действительности, считает журналист Игорь Цыганык.
«Насколько мне известно, в УАФ довольны работой Маркевича, и он продолжит работу в этом комитете… И сейчас он с работой.
Да, он хочет кого-то возглавить, он неоднократно об этом говорил, но его статус не позволяет возглавить команду уровнем ниже «Динамо» или «Шахтера». Это клубы с серьезными заданиями. У него такие амбиции. И это нормальные, здоровые амбиции. Он был бы полезен для этих команд.
Поэтому сейчас говорить о том, что кого-то возглавит Маркевич… У меня нет такой информации. Я точно знаю, что он никуда не уйдет из комитета», — отметил Цыганык.
Источник — Циганик LIVE
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