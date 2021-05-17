Источник: «Маркевич не уйдет из УАФ. Его работой довольны»

Специалист продолжит работу в комитете национальных сборных, уверен Игорь Цыганык

  • 17.05.2021 23:34
  • 361 просмотр
  • 4 комментария
Источник: «Маркевич не уйдет из УАФ. Его работой довольны»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Информация о том, что Мирон Маркевич может уйти с поста главы комитета национальных сборных УАФ не отвечает действительности, считает журналист Игорь Цыганык.

«Насколько мне известно, в УАФ довольны работой Маркевича, и он продолжит работу в этом комитете… И сейчас он с работой.

Да, он хочет кого-то возглавить, он неоднократно об этом говорил, но его статус не позволяет возглавить команду уровнем ниже «Динамо» или «Шахтера». Это клубы с серьезными заданиями. У него такие амбиции. И это нормальные, здоровые амбиции. Он был бы полезен для этих команд.

Поэтому сейчас говорить о том, что кого-то возглавит Маркевич… У меня нет такой информации. Я точно знаю, что он никуда не уйдет из комитета», — отметил Цыганык.

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Источник — Циганик LIVE

(2 голоса)

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Комментарии
    zzg77
    online
      zzg77, 17.05.2021 23:53
    -1
    Интересно, а что он там такого наработал???? Всё развалено полностью!!!!
    Ссылка
    pavelka
    online
      pavelka, 17.05.2021 23:50
    -1
    хорошая новость,куда лучше чем кучерявый обосраный лесик с дна киевского
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    VAD
    online
      VAD, 17.05.2021 23:47
    -1
    Мододежка в ж..пе, зашкварыс дисквалифицироваными игроками,но всем довольны банда которая покрывпет друг друга....
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.05.2021 23:42
    0
    Они там довольны тем, что он ничего не делает? Его как-то сынуля сдал, сказав, что отец соскучился по работе.
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    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 17.05.2021 23:42
    0
    Они там довольны тем, что он ничего не делает? Его как-то сынуля сдал, сказав, что отец соскучился по работе.
    Ссылка
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