Виктор ЛЕОНЕНКО: «Футболисты Зари перегорели»

Специалист подвел итоги победы «Динамо» над луганчанами в финале Кубка Украины (1:0)

  • 17.05.2021 22:49
  • 757 просмотров
  • 0 комментариев
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Футболисты Зари перегорели»
© ФК Динамо Киев

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу «Динамо» над «Зарей» (1:0) в финале Кубка Украины.

«Конечно, для финала один момент, вообще-то, маловато. У меня такое ощущение, что перегорели некоторые футболисты «Зари», потому что создать за весь матч один момент, еще и у защитника... В этом, естественно, заслуга «Динамо», как и победа. Я динамовцев поздравляю с заслуженной победой, потому что тут было без шансов для «Зари», если вспомнить перекладину, если вспомнить момент Артема Беседина», — считает Леоненко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности