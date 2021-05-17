Виктор ЛЕОНЕНКО: «Футболисты Зари перегорели»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Леоненко прокомментировал победу «Динамо» над «Зарей» (1:0) в финале Кубка Украины.

«Конечно, для финала один момент, вообще-то, маловато. У меня такое ощущение, что перегорели некоторые футболисты «Зари», потому что создать за весь матч один момент, еще и у защитника... В этом, естественно, заслуга «Динамо», как и победа. Я динамовцев поздравляю с заслуженной победой, потому что тут было без шансов для «Зари», если вспомнить перекладину, если вспомнить момент Артема Беседина», — считает Леоненко.