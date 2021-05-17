Украинских болельщиков пустят на товарищеские матчи перед Евро

Сборная Украины перед стартом финальной части чемпионата Европы проведет три товарищеских матча. Все они пройдут в Украине и состоятся в двух городах — Харькове и Днепре.

Первый матч с Бахрейном примет Харьков (23 мая). 3 июня украинцы переместятся из Харькова в Днепр, где примут команду Северной Ирландии. Генеральной репетицией перед отъездом на финальную часть евротурнира для сборной станет матч с Кипром, который состоится 7 июня.

В харьковских матчах с Бахрейном и Кипром, а также в игре с Северной Ирландии в Днепре, сборную с определенными ограничениями смогут поддержать болельщики. Квота их допуска на арены сейчас согласовывается между УАФ и городскими властями Харькова и Днепра.

В Харькове на матчи «Металла», который выступает во Второй лиге, пока что разрешен допуск 25 процентов болельщиков от возможных 40 тысяч, которые вмещает стадион «Металлист». В ближайшее время эту квоту могут увеличить до 50 процентов.