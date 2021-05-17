Сборная Украины проведет товарищеский матч в Днепре

Сборная Украины в рамках подготовки к финальной части Евро-2020 проведет три контрольных матча. Подопечные Андрея Шевченко проверят свою готовность к турниру в товарищеских играх с Бахрейном (23 мая), Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня).

Один из трех запланированных контрольных матчей состоится в Днепре, а именно, на «Днепр-Арене» украинцы примут сборную Северной Ирландии. Что касается матчей с Бахрейном и Кипром, то они состоятся в Харькове на стадионе «Металлист».

Подготовительный сбор перед Евро сборная Украины проводит в Харькове. В тренировочных сессиях сейчас принимают участие 25 футболистов. Позднее в тренировочный лагерь украинцев приедут легионеры сборной.