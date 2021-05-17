ФОТО. Милевский проведал сестру в Минске

Украинский нападающий «Миная» прилетел в Беларусь

  • 17.05.2021 20:10
  • 4009 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Милевский проведал сестру в Минске
© Instagram. Артем Милевский

36-летний украинский форвард Артем Милевский, чей контракт принадлежит «Минаю», прилетел в Минск, где встретился со своей сестрой Ксенией.

«Не виделись полгода. Сестра, привет, люблю больше жизни», — прокомментировал Артем совместное фото.

В минувшем сезоне Милевский провел за «Минай» 14 матчей во всех турнирах, где отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с «Минаем» рассчитан до конца июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Милевский покинет «Минай» и продолжит карьеру в зарубежном клубе.

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Источник — Instagram

(9 голосов)

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Комментарии
    Андрій Гардзіль
    online
      Андрій Гардзіль, 17.05.2021 20:42
    0
    Вишенька на торті. Новина дня .
    Ссылка
    Андрій Гардзіль
    online
      Андрій Гардзіль, 17.05.2021 20:42
    0
    Вишенька на торті. Новина дня .
    Ссылка
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