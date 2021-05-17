В поединке 26-го тура Первой лиги Украины луцкая «Волынь» дома обыграла «Горняк-Спорт» со счетом 2:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Волынь» — «Горняк-Спорт» — 2:0
Голы: Орынчак, 63, Кобзар, 85
События матча
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Богдан Кобзар (Волынь).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Богдан Орынчак (Волынь).
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Источник — ФК Волынь
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