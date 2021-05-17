И.о. мэра Харькова: «Общаюсь с Ярославским по поводу Металлиста»

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов рассказал о своем участии в процессе возрождения «Металлиста»:

— Как вы можете помочь возрождению «Металлиста»?

— Все очень просто. Если область передаст Харькову стадион, базу и академию «Металлиста», а она должна это сделать, то инфраструктура будет принадлежать городу. Мы сможем ее содержать и при необходимости выделять определенные финансы на ее усовершенствование. Дело в том, что многое там уже пришло в негодность. Нам нужно все это восстанавливать. Поэтому, что касается инфраструктуры, мы готовы ее взять, готовы приводить в порядок. А клуб «Металлист» будет тренироваться на базе, играть на стадионе, будет у него академия, где дети будут заниматься и потом приходить, возможно, в большой футбол.

— Как вы видите сотрудничество с Ярославским, если «Металлист» вернется? Имущество будете передавать, продавать или сдавать в аренду?

— Мы не рассматриваем систему продажи вообще. Это будет коммунальная собственность города. Своим решением в горсовете мы прописали, что определенная часть инфраструктуры не подлежит отчуждению.

Мы найдем разумное решение, чтобы клуб «Металлист» играл на стадионе «Металлист» и тренировался на базе «Металлиста». Футбольная академия будет тоже называться «Металлист».

— Инфраструктура в плохом состоянии и за эти года ее эксплуатировал кто-то и продолжает эксплуатировать…

— Пусть эксплуатируют, пока мы ее не заберем.

— Ярославский обратился к прессе и заявил, что если инфраструктуру не начать ремонтировать сейчас, то можно не успеть к еврокубкам…

— Я не скрываю, что я общаюсь с Ярославским по поводу «Металлиста». Надо подготовиться к его возрождению. Как говорится, готовь сани летом. Каждый должен пройти свой путь. В частности, менеджмент «Металла», потом «Металлиста», должен тоже пройти свой путь. И по тренерскому составу, и по селекции игроков…

Тренеры должны работать с футбольной командой, а город должен забрать в коммунальную собственность стадион, базу и академию и приводить их в порядок. Рассчитать силы и средства так, чтобы, когда команда попадет в еврокубки, стадион был аттестован. Стадион же у нас был прекрасным, одним из лучших в Украине и в Европе. Таким он и должен оставаться.