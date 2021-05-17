И.о. мэра Харькова: «Общаюсь с Ярославским по поводу Металлиста»

Игорь Терехов – о ситуации с возрождением «Металлиста»

  • 17.05.2021 17:41
  • 2073 просмотра
  • 7 комментариев
И.о. мэра Харькова: «Общаюсь с Ярославским по поводу Металлиста»
© strana.ua. Игорь Терехов

Исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов рассказал о своем участии в процессе возрождения «Металлиста»:

— Как вы можете помочь возрождению «Металлиста»?
— Все очень просто. Если область передаст Харькову стадион, базу и академию «Металлиста», а она должна это сделать, то инфраструктура будет принадлежать городу. Мы сможем ее содержать и при необходимости выделять определенные финансы на ее усовершенствование. Дело в том, что многое там уже пришло в негодность. Нам нужно все это восстанавливать. Поэтому, что касается инфраструктуры, мы готовы ее взять, готовы приводить в порядок. А клуб «Металлист» будет тренироваться на базе, играть на стадионе, будет у него академия, где дети будут заниматься и потом приходить, возможно, в большой футбол.

— Как вы видите сотрудничество с Ярославским, если «Металлист» вернется? Имущество будете передавать, продавать или сдавать в аренду?
— Мы не рассматриваем систему продажи вообще. Это будет коммунальная собственность города. Своим решением в горсовете мы прописали, что определенная часть инфраструктуры не подлежит отчуждению.

Мы найдем разумное решение, чтобы клуб «Металлист» играл на стадионе «Металлист» и тренировался на базе «Металлиста». Футбольная академия будет тоже называться «Металлист».

— Инфраструктура в плохом состоянии и за эти года ее эксплуатировал кто-то и продолжает эксплуатировать…
— Пусть эксплуатируют, пока мы ее не заберем.

— Ярославский обратился к прессе и заявил, что если инфраструктуру не начать ремонтировать сейчас, то можно не успеть к еврокубкам…
— Я не скрываю, что я общаюсь с Ярославским по поводу «Металлиста». Надо подготовиться к его возрождению. Как говорится, готовь сани летом. Каждый должен пройти свой путь. В частности, менеджмент «Металла», потом «Металлиста», должен тоже пройти свой путь. И по тренерскому составу, и по селекции игроков…

Тренеры должны работать с футбольной командой, а город должен забрать в коммунальную собственность стадион, базу и академию и приводить их в порядок. Рассчитать силы и средства так, чтобы, когда команда попадет в еврокубки, стадион был аттестован. Стадион же у нас был прекрасным, одним из лучших в Украине и в Европе. Таким он и должен оставаться.

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Источник — Footboom

(5 голосов)

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Комментарии
    Анатолий Байбаков
    online
      Анатолий Байбаков, 17.05.2021 18:46
    +2
    Наконец у инфраструктуры ФК Металлист появится хозяин а не мародеры!
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 17.05.2021 18:43
    0
    eretyk, 17.05.2021 17:50
    не забудьте уточнить у ярославского все ли налоги он уплатил??? Пусть покажет декларацию и отдельно объяснит ситуацию с Пари матч - онлайн казино которое работало ВСЕ ВРЕМЯ НЕЗАКОННО!!!! Он все штрафы уплатил??? Сколько денег в бюджет ушло???
    Не переживайте, он все уплатит. Наверное. Вы только подождите до выборов. И, если выборы выиграет тот кто надо, и если, этот кто то выделит ему землю на территории ХТЗ под обещанный экопарк, то тогда конечно, возможно.
    Ну а если не выиграет, то пробачте.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 17.05.2021 18:07
    +1
    Нифига не понял, кроме того что торги ещё идут
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 17.05.2021 18:07
    0
    — Инфраструктура в плохом состоянии и за эти года ее эксплуатировал кто-то и продолжает эксплуатировать…
    — Пусть эксплуатируют, пока мы ее не заберем.
    Що це чмо мало на увазі?
    Ссылка
    Oxrannik.ua
    online
      Oxrannik.ua, 17.05.2021 17:56
    -1
    У фанов сов пуканы рвутся по поводу возрождения метала, по крайне мере только они негативно высказываться
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 17.05.2021 17:54
    +2
    ---------------------------------------------------------------------
    Все дуже просто. Якщо область передасть Харкову стадіон, базу та академію «Металіста», а вона повинна це зробити, то інфраструктура буде належати місту. Ми зможемо її утримувати і при необхідності виділяти певні фінанси на її вдосконалення. Справа в тому, що багато там вже прийшло в непридатність. Нам потрібно все це відновлювати. Тому, що стосується інфраструктури, ми готові її взяти, готові приводити в порядок.
    ---------------------------------------------------------------------
    О, вот и включился политический трёп ни о чём. "Если", "когда", "мы будем", "нам нужно", "мы готовы". Нужно чтобы и.о. мэра начал отвечать за слова и делать что-то, а не насыпать слова ради слов.
    Ссылка
    eretyk
    online
      eretyk, 17.05.2021 17:50
    +1
    не забудьте уточнить у ярославского все ли налоги он уплатил??? Пусть покажет декларацию и отдельно объяснит ситуацию с Пари матч - онлайн казино которое работало ВСЕ ВРЕМЯ НЕЗАКОННО!!!! Он все штрафы уплатил??? Сколько денег в бюджет ушло???
    Ссылка
    Анатолий Байбаков
    online
      Анатолий Байбаков, 17.05.2021 18:46
    +2
    Наконец у инфраструктуры ФК Металлист появится хозяин а не мародеры!
    Ссылка
    justhateme
    online
      justhateme, 17.05.2021 17:54
    +2
    ---------------------------------------------------------------------
    Все дуже просто. Якщо область передасть Харкову стадіон, базу та академію «Металіста», а вона повинна це зробити, то інфраструктура буде належати місту. Ми зможемо її утримувати і при необхідності виділяти певні фінанси на її вдосконалення. Справа в тому, що багато там вже прийшло в непридатність. Нам потрібно все це відновлювати. Тому, що стосується інфраструктури, ми готові її взяти, готові приводити в порядок.
    ---------------------------------------------------------------------
    О, вот и включился политический трёп ни о чём. "Если", "когда", "мы будем", "нам нужно", "мы готовы". Нужно чтобы и.о. мэра начал отвечать за слова и делать что-то, а не насыпать слова ради слов.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 17.05.2021 18:07
    +1
    Нифига не понял, кроме того что торги ещё идут
    Ссылка
    eretyk
    online
      eretyk, 17.05.2021 17:50
    +1
    не забудьте уточнить у ярославского все ли налоги он уплатил??? Пусть покажет декларацию и отдельно объяснит ситуацию с Пари матч - онлайн казино которое работало ВСЕ ВРЕМЯ НЕЗАКОННО!!!! Он все штрафы уплатил??? Сколько денег в бюджет ушло???
    Ссылка
    odiniznashih
    online
      odiniznashih, 17.05.2021 18:43
    0
    eretyk, 17.05.2021 17:50
    не забудьте уточнить у ярославского все ли налоги он уплатил??? Пусть покажет декларацию и отдельно объяснит ситуацию с Пари матч - онлайн казино которое работало ВСЕ ВРЕМЯ НЕЗАКОННО!!!! Он все штрафы уплатил??? Сколько денег в бюджет ушло???
    Не переживайте, он все уплатит. Наверное. Вы только подождите до выборов. И, если выборы выиграет тот кто надо, и если, этот кто то выделит ему землю на территории ХТЗ под обещанный экопарк, то тогда конечно, возможно.
    Ну а если не выиграет, то пробачте.
    Ссылка
    Mr.Frost
    online
      Mr.Frost, 17.05.2021 18:07
    0
    — Инфраструктура в плохом состоянии и за эти года ее эксплуатировал кто-то и продолжает эксплуатировать…
    — Пусть эксплуатируют, пока мы ее не заберем.
    Що це чмо мало на увазі?
    Ссылка
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