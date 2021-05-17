ОФИЦИАЛЬНО. Тер Штеген пропустит Евро-2020

Голкипер «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген объявил о том, что пропустит Евро-2020 из-за операции на колене:

«Я разочарован поражением и тем, что мы потеряли шансы выиграть Ла Лигу. После непростого старта сезона мы показали характер, проведя 19 матчей без поражений, но не смогли сохранить форму.

Вместе с медицинской командой клуба я решил, что сделаю дополнительную операцию на колене. Мне грустно, что этим летом я пропущу Евро-2020 с Германией. Спасибо за поддержку в трудное время года и оставайтесь здоровыми».