ОФИЦИАЛЬНО. Тер Штеген пропустит Евро-2020

Голкипер «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген объявил о том, что пропустит Евро-2020 из-за операции на колене:
«Я разочарован поражением и тем, что мы потеряли шансы выиграть Ла Лигу. После непростого старта сезона мы показали характер, проведя 19 матчей без поражений, но не смогли сохранить форму.
Вместе с медицинской командой клуба я решил, что сделаю дополнительную операцию на колене. Мне грустно, что этим летом я пропущу Евро-2020 с Германией. Спасибо за поддержку в трудное время года и оставайтесь здоровыми».
Источник — Instagram
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