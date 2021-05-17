Английский топ-клуб хочет пригласить Флика

Тренер покинет «Баварию» в конце сезона

  • 17.05.2021 16:17
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Английский топ-клуб хочет пригласить Флика
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс Дитер Флик

«Тоттенхэм» продолжает поиски главного тренера команды на следующий сезон. Клуб хочет пригласить Ханса Дитера Флика, который покинет «Баварию» в конце нынешнего сезона.

Приглашение Флика – личная инициатива президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви.

При этом подписать Флика «Шпорам» будет непросто – он близок к тому, чтобы возглавить сборную Германии. Ранее сообщалось о том, что ради Бундестима Флик отказал «Шахтеру».

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Источник — The Telegraph

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