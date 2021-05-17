Английский топ-клуб хочет пригласить Флика

«Тоттенхэм» продолжает поиски главного тренера команды на следующий сезон. Клуб хочет пригласить Ханса Дитера Флика, который покинет «Баварию» в конце нынешнего сезона.

Приглашение Флика – личная инициатива президента «Тоттенхэма» Дэниэла Леви.

При этом подписать Флика «Шпорам» будет непросто – он близок к тому, чтобы возглавить сборную Германии. Ранее сообщалось о том, что ради Бундестима Флик отказал «Шахтеру».