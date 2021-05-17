Андрей ШЕВЧЕНКО: «Есть определенный дисбаланс по состоянию игроков»

Наставник сборной Украины – о том, в какой форме подопечные прибыли в расположение

  • 17.05.2021 14:40
  • 706 просмотров
  • 4 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Есть определенный дисбаланс по состоянию игроков»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, в какой форме подопечные прибыли в расположение национальной команды.

«Настроение отличное. Все ребята приехали вовремя, мы разместились, все в порядке. Мы хорошо знаем это место, любим этот город, чувствуем себя здесь хорошо. Сегодня мы сделали тестирование, чтобы понять, в каком состоянии ребята находятся. Завтра еще одно будет, после чего начнем планирование наших тренировок.

Прогнозы по состоянию наших футболистов подтвердились. Это было правильное решение - собраться немного раньше. Есть определенный дисбаланс по состоянию футболистов, но есть еще время все поправить», - сказал Шевченко.

Ранее стала известна тренировочная арена сборной Украины во время Евро-2020.

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Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
    APL
    online
      APL, 17.05.2021 15:01
    +3
    KARABAS55, 17.05.2021 14:52
    Сколько же вони было, как же визжали Дырявые, обливали Шеву помоями, делали свои высеры мол всё Шева продался. И что страшного получилось, что сборная собралась раньше?
    Ничего не произошло, и в очередной раз обосрались болельщики Дырки. Ну им не привыкать, шас начнут дружно переобуваться.
    Ну в цьому сезоні хто обісрався так це ФК кріт
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 17.05.2021 14:59
    +1
    Нужен хороший мальчишник.)
    Ссылка
    KARABAS55
      KARABAS55, 17.05.2021 14:52
    -4
    Сколько же вони было, как же визжали Дырявые, обливали Шеву помоями, делали свои высеры мол всё Шева продался. И что страшного получилось, что сборная собралась раньше?
    Ничего не произошло, и в очередной раз обосрались болельщики Дырки. Ну им не привыкать, шас начнут дружно переобуваться.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 17.05.2021 15:01
    +3
    KARABAS55, 17.05.2021 14:52
    Сколько же вони было, как же визжали Дырявые, обливали Шеву помоями, делали свои высеры мол всё Шева продался. И что страшного получилось, что сборная собралась раньше?
    Ничего не произошло, и в очередной раз обосрались болельщики Дырки. Ну им не привыкать, шас начнут дружно переобуваться.
    Ну в цьому сезоні хто обісрався так це ФК кріт
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 17.05.2021 14:59
    +1
    Нужен хороший мальчишник.)
    Ссылка
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