Андрей ШЕВЧЕНКО: «Есть определенный дисбаланс по состоянию игроков»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, в какой форме подопечные прибыли в расположение национальной команды.

«Настроение отличное. Все ребята приехали вовремя, мы разместились, все в порядке. Мы хорошо знаем это место, любим этот город, чувствуем себя здесь хорошо. Сегодня мы сделали тестирование, чтобы понять, в каком состоянии ребята находятся. Завтра еще одно будет, после чего начнем планирование наших тренировок.

Прогнозы по состоянию наших футболистов подтвердились. Это было правильное решение - собраться немного раньше. Есть определенный дисбаланс по состоянию футболистов, но есть еще время все поправить», - сказал Шевченко.

Ранее стала известна тренировочная арена сборной Украины во время Евро-2020.