Андрей ШЕВЧЕНКО: «Есть определенный дисбаланс по состоянию игроков»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, в какой форме подопечные прибыли в расположение национальной команды.
«Настроение отличное. Все ребята приехали вовремя, мы разместились, все в порядке. Мы хорошо знаем это место, любим этот город, чувствуем себя здесь хорошо. Сегодня мы сделали тестирование, чтобы понять, в каком состоянии ребята находятся. Завтра еще одно будет, после чего начнем планирование наших тренировок.
Прогнозы по состоянию наших футболистов подтвердились. Это было правильное решение - собраться немного раньше. Есть определенный дисбаланс по состоянию футболистов, но есть еще время все поправить», - сказал Шевченко.
Ранее стала известна тренировочная арена сборной Украины во время Евро-2020.
Источник — Футбол 1/2/3
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Ничего не произошло, и в очередной раз обосрались болельщики Дырки. Ну им не привыкать, шас начнут дружно переобуваться.
Ничего не произошло, и в очередной раз обосрались болельщики Дырки. Ну им не привыкать, шас начнут дружно переобуваться.
Ничего не произошло, и в очередной раз обосрались болельщики Дырки. Ну им не привыкать, шас начнут дружно переобуваться.
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