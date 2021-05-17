ФОТО. Известна тренировочная арена сборной Украины во время Евро-2020

Для национальной команды Украины во время Евро-2020 базовой станет арена, носящий имя знаменитого румынского тренера Ангела Иорданеску. Этот стадион расположен в пригороде Бухареста – Волунтари.



На небольшой арене, вмещающей четыре с половиной тысячи зрителей, проводит свои домашние матчи местный клуб с одноименным названием.



Кроме основного игрового поля, на котором сборная собственно и будет проводить свои занятия, здесь также есть поле с искусственным покрытием и еще одна натуральная поляна меньших размеров. Обе раздевалки арены будут к услугам сборной Украины на протяжении всего времени ее пребывания на турнире.



Основная раздевалка граничит с тренажерным залом, а также примыкает к сауне. Поэтому в соответствующие дни сборники смогут проводить после тренировок восстановительные процедуры прямо на стадионе.