ВИДЕО. Это нужно слышать! Реакция бразильского комментатора на гол Алиссона

Голкипер Алиссон в концовке игры принес победу «Ливерпулю» над «Вест Бромвичем» (2:1) в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии. В компенсированное время матча бразилец побежал в штрафную площадь соперников и результативно замкнул подачу с углового.
Бразильский комментатор, которому посчастливилось работать на этом матче, был в экстазе.
Alisson winner 🤝 Commentary 🇧🇷 pic.twitter.com/u7reMH17Uc— Ross (@rossic89) May 16, 2021
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Источник — Sport.ua
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