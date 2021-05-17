ВИДЕО. Это нужно слышать! Реакция бразильского комментатора на гол Алиссона

Голкипер Алиссон в концовке игры принес победу «Ливерпулю» над «Вест Бромвичем» (2:1) в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии. В компенсированное время матча бразилец побежал в штрафную площадь соперников и результативно замкнул подачу с углового.



Бразильский комментатор, которому посчастливилось работать на этом матче, был в экстазе.