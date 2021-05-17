В начале июня Рух определится с игроками, у которых закончились контракты

Руководство «Руха» еще раздумывает, с кем из футболистов, у которых заканчиваются контракты 30 июня, пролонгировать отношения.

Конкретика в этом вопросе, по имеющейся информации, появится в начале лета. Необходимо уточнить, что в этой группе находятся несколько игроков стартового состава: Александр Бандура, Ярослав Мартынюк, Максим Белый.

Закончился срок аренды и словенского стоппера Давида Зеца, который принадлежит «Бенфике». Балканец произвел хорошее впечатление и львовяне собираются обратиться к португальскому клубу с предложением продлить аренду.

Пока что ряды «Руха» покинули нападающий Николай Кухаревич, перешедший в французский «Труа», и исландский легионер Рагнар Сигурдссон, от услуг которого решено отказаться.

Футболисты «Руха» начнут подготовку к новому сезону 14 июня, тогда и должны появиться в тренировочном лагере первые потенциальные новички.

Ранее президент «Руха» рассказал о новичках и целях на новый сезон.