В начале июня Рух определится с игроками, у которых закончились контракты

В этой группе находятся несколько футболистов стартового состава

  • 17.05.2021 13:38
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В начале июня Рух определится с игроками, у которых закончились контракты
© ФК Рух

Руководство «Руха» еще раздумывает, с кем из футболистов, у которых заканчиваются контракты 30 июня, пролонгировать отношения.

Конкретика в этом вопросе, по имеющейся информации, появится в начале лета. Необходимо уточнить, что в этой группе находятся несколько игроков стартового состава: Александр Бандура, Ярослав Мартынюк, Максим Белый.

Закончился срок аренды и словенского стоппера Давида Зеца, который принадлежит «Бенфике». Балканец произвел хорошее впечатление и львовяне собираются обратиться к португальскому клубу с предложением продлить аренду.

Пока что ряды «Руха» покинули нападающий Николай Кухаревич, перешедший в французский «Труа», и исландский легионер Рагнар Сигурдссон, от услуг которого решено отказаться.

Футболисты «Руха» начнут подготовку к новому сезону 14 июня, тогда и должны появиться в тренировочном лагере первые потенциальные новички.

Ранее президент «Руха» рассказал о новичках и целях на новый сезон.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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