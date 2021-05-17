В начале июня Рух определится с игроками, у которых закончились контракты

Руководство «Руха» еще раздумывает, с кем из футболистов, у которых заканчиваются контракты 30 июня, пролонгировать отношения.
Конкретика в этом вопросе, по имеющейся информации, появится в начале лета. Необходимо уточнить, что в этой группе находятся несколько игроков стартового состава: Александр Бандура, Ярослав Мартынюк, Максим Белый.
Закончился срок аренды и словенского стоппера Давида Зеца, который принадлежит «Бенфике». Балканец произвел хорошее впечатление и львовяне собираются обратиться к португальскому клубу с предложением продлить аренду.
Пока что ряды «Руха» покинули нападающий Николай Кухаревич, перешедший в французский «Труа», и исландский легионер Рагнар Сигурдссон, от услуг которого решено отказаться.
Футболисты «Руха» начнут подготовку к новому сезону 14 июня, тогда и должны появиться в тренировочном лагере первые потенциальные новички.
Ранее президент «Руха» рассказал о новичках и целях на новый сезон.
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.