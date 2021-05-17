ЗУБКОВ: «Первого мая получил небольшое повреждение, но уже все позади»

Полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков рассказал о подготовке сборной Украины к Евро-2020.



«У нас в клубе последняя игра проходила 8 мая, поэтому за неделю мы немного отдохнули. Я думаю, на сборах у нас будет время получить хорошую нагрузку и подготовиться. Я постараюсь набрать хорошую форму и сделать все как можно лучше, чтобы попасть в обойму сборной Украины.



Последняя для меня игра прошла 1 мая, я тогда получил небольшое повреждение. Был момент, когда я неудачно поскользнулся на поле, почувствовал боль. Но, слава Богу, все позади. Как видите, сейчас я нахожусь в полной готовности.



У меня было на неделю больше отдыха, так как после этого я уже не тренировался, чтобы не рисковать накануне прибытия в сборную Украины. Самое главное для меня сейчас - набрать физические кондиции», - сказал Зубков.

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