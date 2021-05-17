ЗУБКОВ: «Первого мая получил небольшое повреждение, но уже все позади»

Полузащитник «Ференцвароша» – о подготовке к Евро-2022

  • 17.05.2021 13:36
  • 227 просмотров
  • 0 комментариев
ЗУБКОВ: «Первого мая получил небольшое повреждение, но уже все позади»
© УАФ. Александр Зубков

Полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков рассказал о подготовке сборной Украины к Евро-2020.
 
«У нас в клубе последняя игра проходила 8 мая, поэтому за неделю мы немного отдохнули. Я думаю, на сборах у нас будет время получить хорошую нагрузку и подготовиться. Я постараюсь набрать хорошую форму и сделать все как можно лучше, чтобы попасть в обойму сборной Украины.
 
Последняя для меня игра прошла 1 мая, я тогда получил небольшое повреждение. Был момент, когда я неудачно поскользнулся на поле, почувствовал боль. Но, слава Богу, все позади. Как видите, сейчас я нахожусь в полной готовности.
 
У меня было на неделю больше отдыха, так как после этого я уже не тренировался, чтобы не рисковать накануне прибытия в сборную Украины. Самое главное для меня сейчас - набрать физические кондиции», - сказал Зубков.

Читайте также: Георгий Судаков: «В сборной более интенсивные нагрузки, чем в Шахтере»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Украинская ассоциация футбола

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности