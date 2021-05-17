Георгий СУДАКОВ: «В сборной более интенсивные нагрузки, чем в Шахтере»

18-летний полузащитник – о подготовке команды к Евро-2020

  • 17.05.2021 13:15
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Георгий СУДАКОВ: «В сборной более интенсивные нагрузки, чем в Шахтере»
© ФК Шахтер Донецк. Георгий Судаков

Дебютант сборной Украины из «Шахтера» Георгий Судаков рассказал о подготовке команды к Евро-2020.
 
«Очень нравятся тренировки, интересные. У тренерского штаба с итальянскими наставниками невероятный, топовый уровень. Они нам все объясняют. Самое главное, что очень высокая интенсивность. Вроде в тренировках и нет ничего особенного, но за два дня уже чувствуется приятная усталость.
 
У нас в клубе одноразовый режим тренировок, и, видимо, они немного короче по времени, менее интенсивные. В сборной же серьезные нагрузки. За два дня у нас были три тренировки, еще и тесты утром. Прилично «наелись».
 
Последний тест с главным тренером? Да, Андрей Николаевич мне помогал. Я остался один, а он меня подгонял», - сказал Судаков.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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