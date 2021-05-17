ФОТО. В образе Юлия Цезаря. В Риме выпустили пиво с изображением Моуриньо

В Риме начали продавать пиво с изображением Жозе Моуриньо, которое называется «SpecialOne».



Португальский специалист, который со следующего сезона возглавит «Рому», изображен на банке в образе Юлия Цезаря.



Отметим, что Моуриньо был уволен в разгар сезона из «Тоттенхэма» из-за неудовлетворительных результатов команды.