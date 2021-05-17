ФОТО. В образе Юлия Цезаря. В Риме выпустили пиво с изображением Моуриньо

Готовятся к приезду «Особенного»

  • 17.05.2021 12:49
  • 681 просмотр
  • 3 комментария
ФОТО. В образе Юлия Цезаря. В Риме выпустили пиво с изображением Моуриньо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

В Риме начали продавать пиво с изображением Жозе Моуриньо, которое называется «SpecialOne». 
 
Португальский специалист, который со следующего сезона возглавит «Рому», изображен на банке в образе Юлия Цезаря.
 
Отметим, что Моуриньо был уволен в разгар сезона из «Тоттенхэма» из-за неудовлетворительных результатов команды.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 17.05.2021 13:19
    -1
    Угробит Рому же...
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 17.05.2021 13:06
    0
    Главное чтобы в конце пути, туалетную бумагу не начали выпускать с изображением особенного))
    Ссылка
    sartan71
    online
      sartan71, 17.05.2021 12:55
    -1
    Для тренера-"топаря" ему там самое место. Сложно представить такое днище от реальных коучей- Пепа, Юрки, Флика и т.д. Жосик сам определил свою нишу в футболе👎
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 17.05.2021 13:06
    0
    Главное чтобы в конце пути, туалетную бумагу не начали выпускать с изображением особенного))
    Ссылка
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