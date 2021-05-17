В матче 33-го тура немецкой Бундеслиги «Майнц» на своем поле проиграл дортмундской «Боруссии» со счетом 1:3.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Робин Квайсон (Майнц).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Юлиан Брандт (Боруссия Д).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Марко Ройс (Боруссия Д).
|23'
|ГОЛ ! Мяч забил Рафаэль Геррейру (Боруссия Д).
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Источник — MEGOGO
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