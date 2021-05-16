33-й тур
Майнц
1 : 3
Боруссия Д
16.05.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Кто попал в ЛЧ? У РБ Лейпциг ничья с Вольфсбургом, Боруссия Д взяла 3 очка

В Бундеслиге осталось провести один тур, и «Айнтрахт» отцеплен от пробега

  • 16.05.2021 23:43
  • 239 просмотров
  • 0 комментариев
Кто попал в ЛЧ? У РБ Лейпциг ничья с Вольфсбургом, Боруссия Д взяла 3 очка
© Getty Images/Global Images Ukraine

16 мая прошли два матча 33-го тура чемпионата Германии.

«РБ Лейпциг» и «Вольфсбург» сыграли вничью со счетом 2:2. Дортмундская «Боруссия» победила «Майнц» (3:1).

За тур до конца определились участники Лиги чемпионов от Германии. «РБ Лейпциг» обеспечил себе 2-е место, а «Боруссия» Д и «Вольфсубрг» также получили путевки в групповой турнир Лиги чемпионов. «Айнтрахт» оказался отцеплен от пробега и будет играть в Лиге Европы, как и «Байер».

Лидеры Бундеслиги: «Бавария» (75), «РБ Лейпциг» (65), «Боруссия» Д, «Вольфсбург» (по 61), «Айнтрахт» (57), «Байер» (52).

Бундеслига. 33-й тур

«Майнц»  «Боруссия» Д  1:3

Голы: Куэйсон, 90 (пен) – Рафаэл Геррейру, 23, Ройс, 42, Брандт, 80.

«РБ Лейпциг» – «Вольфсбург» – 2:2

Голы: Клюйверт, 51, Забитцер, 78 (пен) – Филипп, 12, 45+1.

Турнирная таблица Бундеслиги

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности