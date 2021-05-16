Кто попал в ЛЧ? У РБ Лейпциг ничья с Вольфсбургом, Боруссия Д взяла 3 очка

16 мая прошли два матча 33-го тура чемпионата Германии.
«РБ Лейпциг» и «Вольфсбург» сыграли вничью со счетом 2:2. Дортмундская «Боруссия» победила «Майнц» (3:1).
За тур до конца определились участники Лиги чемпионов от Германии. «РБ Лейпциг» обеспечил себе 2-е место, а «Боруссия» Д и «Вольфсубрг» также получили путевки в групповой турнир Лиги чемпионов. «Айнтрахт» оказался отцеплен от пробега и будет играть в Лиге Европы, как и «Байер».
Лидеры Бундеслиги: «Бавария» (75), «РБ Лейпциг» (65), «Боруссия» Д, «Вольфсбург» (по 61), «Айнтрахт» (57), «Байер» (52).
Бундеслига. 33-й тур
«Майнц» – «Боруссия» Д – 1:3
Голы: Куэйсон, 90 (пен) – Рафаэл Геррейру, 23, Ройс, 42, Брандт, 80.
«РБ Лейпциг» – «Вольфсбург» – 2:2
Голы: Клюйверт, 51, Забитцер, 78 (пен) – Филипп, 12, 45+1.
Турнирная таблица Бундеслиги
Источник — Sport.ua
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