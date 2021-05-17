В матче 33-го тура Бундеслиги «РБ Лейпциг» и «Вольфсбург» сыграли вничью со счетом 2:2.
«РБ Лейпциг» – «Вольфсбург» – 2:2
Голы: Клюйверт, 51, Забитцер, 78 (пен) – Филипп, 12, 45+1.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|78'
|ГОЛ ! С пенальти забил Марсель Забитцер (РБ Лейпциг).
|51'
|ГОЛ ! Мяч забил Джастин Клюйверт (РБ Лейпциг).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Филипп (Вольфсбург).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Максимилиан Филипп (Вольфсбург).
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Источник — MEGOGO
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