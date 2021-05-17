Алексей ГЕРАСИМЕНКО: «В Шахтере предлагали космические условия»

Бывший футболист киевского «Динамо» Алексей Герасименко вспомнил, как мог перейти в донецкий «Шахтер».

— Буквально перед Киевом я ездил разговаривать в донецкий «Шахтер», и вот там предложили действительно космические условия. В «Динамо» тоже было хорошо, но в два раза меньше.

— Почему вы в «Шахтер» не пошли? Только из-за Лобановского?

— Не надо забывать, что это был «Шахтер» старого образца — ни «Донбасс-Арены», ни базы. А в Киеве все уже было — плюс это столица, что немаловажно. Плюс Лобановский, плюс ежегодная игра «Динамо» в Лиге чемпионов, о которой я в Ростове мог только мечтать. «Шахтер» же на тот момент только выстраивался. Ринат Ахметов говорил со мной дважды.

Напомним, Герасименко выступал за «Динамо» с 1998 по 2000 годы.

Читайте также: ГЕРАСИМЕНКО: «У Лобановского люди блевали, Каладзе в снег падал»