ГЕРАСИМЕНКО: «У Лобановского люди блевали, Каладзе в снег падал»

Бывший игрок «Динамо» Киев Алексей Герасименко вспомнил свою работу с Валерием Лобановским:

— Тяжело ли было привыкнуть к знаменитым нагрузкам Лобановского? Будущий обладатель «Золотого мяча» Игорь Беланов рассказывал мне, что после прихода из одесского «Черноморца» на первом тесте Купера финишировал на круг позже остальных и думал, что его сразу выгонят.

— Поначалу было тяжело. Помню первый сбор в одном из его любимых мест подготовки, немецком Руйте. Готовились к четвертьфиналу Лиги чемпионов с «Ювентусом». В день — по три тренировки. В шесть утра нас будили на зарядку, еще темно было. В 6.30 с тренерами, бывшими знаменитыми игроками Анатолием Демьяненко и Алексеем Михайличенко выходили на кросс. Вторая тренировка начиналась в 10.30. А вечером — либо третья, либо игра. Ощущение было, что тренируешься круглосуточно.

Одно время закрадывались мысли, что это не мое, и надо идти куда-то в другое место попроще. Но, подумав и стиснув зубы, продолжил работать. И это принесло плоды — все сезоны у Лобановского чувствовал себя очень хорошо и практически не уставал. В чемпионате Украины вообще мог играть три тайма. Ко всему привыкаешь!

Кто-то, конечно, не выдерживал. Помню, как в Киев приехал Александр Глеб, пробыл три дня и свалился так, что его поднять не могли. После чего уехал. Ему тогда было лет 18-19, и он просто физически не смог. И блевали люди, и в снег, помню, Каха Каладзе падал. 2 января бежали тест Купера, у него закружилась голова, и он упал в снег.

— И что было дальше?

— Его чуть протерли — и дальше побежал. Выдержал, поиграл в Киеве и уехал в «Милан» Лигу чемпионов выигрывать. Оно того стоило. Отбор у Лобановского был жесточайший. На первые сборы приезжало 50-60 человек, три поля были заняты, все бегали-прыгали. Кто-то выдерживал, другие уходили.

Герасименко выступал за «Динамо» с 1998 по 2000 годы.