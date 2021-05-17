Андрей ШЕВЧЕНКО: «Малиновский не растеряет форму к Евро»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о перспективах лидера «Аталанты» Руслана Малиновского.



«Я думаю, что особо растерять форму до Евро Малиновский не сможет. Чемпионат Италии заканчивается за несколько дней до его приезда в расположение сборной. Если человек набрал форму, то за такое короткое время он ее не растеряет. Руслан проводит сезон на очень хорошем уровне, особенно его концовку. Очень много положительных отзывов в прессе. Все очень довольны, пишут, что он становится лидером «Аталанты». Все ждали его второй сезон. Возможно, вначале не совсем у него получалось, была травма, но концовку проводит великолепно.



Я рад за него. Для Украины важно, чтобы наши игроки так показывали себя за границей. Это имидж нашей страны, поднятие престижа. Наконец-то большие клубы будут обращать внимание на наших футболистов.



Удержит ли «Аталанта» Малиновского? Думаю, они примут правильное решение. Посмотрим, как он дальше себя проявит. Чемпионат Европы – хорошая витрина. Если он будет готов к каким-то новым более серьезным вызовам, то я не думаю, что клуб будет его держать. «Аталанта» славится тем, что если к ним стучатся серьезные клубы с хорошим предложением, то они отпускают игроков», – сказал Шевченко.

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