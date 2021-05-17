Андрей ШЕВЧЕНКО: «Малиновский не растеряет форму к Евро»

Главный тренер сборной Украины считает, что Руслан будет в полной боевой готовности

  • 17.05.2021 12:03
  • 1996 просмотров
  • 4 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Малиновский не растеряет форму к Евро»
© УАФ. Андрей Шевченко и Руслан Малиновский

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о перспективах лидера «Аталанты» Руслана Малиновского.
 
«Я думаю, что особо растерять форму до Евро Малиновский не сможет. Чемпионат Италии заканчивается за несколько дней до его приезда в расположение сборной. Если человек набрал форму, то за такое короткое время он ее не растеряет. Руслан проводит сезон на очень хорошем уровне, особенно его концовку. Очень много положительных отзывов в прессе. Все очень довольны, пишут, что он становится лидером «Аталанты». Все ждали его второй сезон. Возможно, вначале не совсем у него получалось, была травма, но концовку проводит великолепно.
 
Я рад за него. Для Украины важно, чтобы наши игроки так показывали себя за границей. Это имидж нашей страны, поднятие престижа. Наконец-то большие клубы будут обращать внимание на наших футболистов. 
 
Удержит ли «Аталанта» Малиновского? Думаю, они примут правильное решение. Посмотрим, как он дальше себя проявит. Чемпионат Европы – хорошая витрина. Если он будет готов к каким-то новым более серьезным вызовам, то я не думаю, что клуб будет его держать. «Аталанта» славится тем, что если к ним стучатся серьезные клубы с хорошим предложением, то они отпускают игроков», – сказал Шевченко.

Читайте также: ШЕВЧЕНКО: «Не думаю, что Андриевский и Шепелев поедут на Евро»

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Великий футбол

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    .-.-
    online
      .-.-, 17.05.2021 13:39
    0
    OKs100, 17.05.2021 13:30
    Зарплата для футболистов, это главное в футболе. Есть большая разница заработаешь ты за карьеру 70 миллионов или 300. Есть будет 70, то этого даже на нормальную жизнь не хватит, несколько крцизных яхт, гиперкаров, вилл на 30 комнат и частный самолёт и вот ты уже в долгах и живёшь как бомж.
    А где и на какой работе зарплата не главное? У писателей и художников?)))
    Так он же ещё и гражданин Украины пока, а не абстрактный футболист из вакуума. Тогда Україна понад усе! Но в последних матчах сборной его особенно не за что хвалить. А его успехи на заработках лично мне как то одного места.
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 17.05.2021 13:34
    0
    Откуда такая уверенность? Вот Аталанта, как и в прошлом сезоне, проиграет последнюю игру дома, и на пол шестого настрой сразу. Упадут премиальные и тд. И думай потом про какую то сборную, которой светит погром от Нидерландов.
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 17.05.2021 13:30
    -1
    Тарас Чубак, 17.05.2021 12:16
    Не думаю, що є сенс Малиновському кудись сіптись з Аталанти. По перше він тільки стає лідером клубу і одразу його міняти, щоб знову проходити адаптацію це дуже ризиковано, особливо у 28 років. По друге Аталанта зараз клуб, який потенційно бореться за всі трофеї (за ЛЧ лише теоретично, але два роки поспіль виходять з групи, а це дуже хороший результат), + Бергамаски показують можливо найяскравіший футбол у Європі, або один із. Короче він може мати тут все, що і топ клубі, крім зарплатні авжеж, що вагомий аргумент
    Зарплата для футболистов, это главное в футболе. Есть большая разница заработаешь ты за карьеру 70 миллионов или 300. Есть будет 70, то этого даже на нормальную жизнь не хватит, несколько крцизных яхт, гиперкаров, вилл на 30 комнат и частный самолёт и вот ты уже в долгах и живёшь как бомж.
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 17.05.2021 12:16
    +3
    Не думаю, що є сенс Малиновському кудись сіптись з Аталанти. По перше він тільки стає лідером клубу і одразу його міняти, щоб знову проходити адаптацію це дуже ризиковано, особливо у 28 років. По друге Аталанта зараз клуб, який потенційно бореться за всі трофеї (за ЛЧ лише теоретично, але два роки поспіль виходять з групи, а це дуже хороший результат), + Бергамаски показують можливо найяскравіший футбол у Європі, або один із. Короче він може мати тут все, що і топ клубі, крім зарплатні авжеж, що вагомий аргумент
    Ссылка
    Тарас Чубак
    online
      Тарас Чубак, 17.05.2021 12:16
    +3
    Не думаю, що є сенс Малиновському кудись сіптись з Аталанти. По перше він тільки стає лідером клубу і одразу його міняти, щоб знову проходити адаптацію це дуже ризиковано, особливо у 28 років. По друге Аталанта зараз клуб, який потенційно бореться за всі трофеї (за ЛЧ лише теоретично, але два роки поспіль виходять з групи, а це дуже хороший результат), + Бергамаски показують можливо найяскравіший футбол у Європі, або один із. Короче він може мати тут все, що і топ клубі, крім зарплатні авжеж, що вагомий аргумент
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 17.05.2021 13:39
    0
    OKs100, 17.05.2021 13:30
    Зарплата для футболистов, это главное в футболе. Есть большая разница заработаешь ты за карьеру 70 миллионов или 300. Есть будет 70, то этого даже на нормальную жизнь не хватит, несколько крцизных яхт, гиперкаров, вилл на 30 комнат и частный самолёт и вот ты уже в долгах и живёшь как бомж.
    А где и на какой работе зарплата не главное? У писателей и художников?)))
    Так он же ещё и гражданин Украины пока, а не абстрактный футболист из вакуума. Тогда Україна понад усе! Но в последних матчах сборной его особенно не за что хвалить. А его успехи на заработках лично мне как то одного места.
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 17.05.2021 13:34
    0
    Откуда такая уверенность? Вот Аталанта, как и в прошлом сезоне, проиграет последнюю игру дома, и на пол шестого настрой сразу. Упадут премиальные и тд. И думай потом про какую то сборную, которой светит погром от Нидерландов.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности