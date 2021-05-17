Шевченко рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов

Выбор непростой

  • 17.05.2021 11:44
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Шевченко рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов
© ФК Челси. Андрей Шевченко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов.
 
«Буду болеть и за Зинченко, и за «Челси». Вничью, к сожалению, они сыграть не смогут. «Челси» – это близкий клуб для меня. Все три клуба, в которых я играл – в моем сердце. Поэтому все-таки буду болеть за «Челси», – сказал Шевченко.
 
Отметим, что финал Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси» состоится 29 мая в Порту. Андрей Шевченко собирается посетить данный матч.

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Источник — Великий футбол

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