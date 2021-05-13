ОФИЦИАЛЬНО. Финал Лиги чемпионов состоится в Порту

Игра «Манчестер Сити» - «Челси» перенесена из Стамбула

  • 13.05.2021 13:48
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ОФИЦИАЛЬНО. Финал Лиги чемпионов состоится в Порту
© Getty Images/Global Images Ukraine

Как мы сообщали ранее, финальный поединок Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити», который состоится 29 мая, перенесен из Стамбула в Порту.

Сегодня, 13 мая, решение о переносе принято официально. На такую меру в УЕФА пошли из-за вспышки коронавируса в Турции.

Матч пройдет со зрителями на трибунах. «Челси» и «Манчестер Сити» получат квоты для своих болельщиков в размере от 4500 до 6000 билетов на каждую из команд.

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Источник — УЕФА

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