ОФИЦИАЛЬНО. Финал Лиги чемпионов состоится в Порту

Как мы сообщали ранее, финальный поединок Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити», который состоится 29 мая, перенесен из Стамбула в Порту.

Сегодня, 13 мая, решение о переносе принято официально. На такую меру в УЕФА пошли из-за вспышки коронавируса в Турции.

Матч пройдет со зрителями на трибунах. «Челси» и «Манчестер Сити» получат квоты для своих болельщиков в размере от 4500 до 6000 билетов на каждую из команд.