ОФИЦИАЛЬНО. Финал Лиги чемпионов состоится в Порту

Как мы сообщали ранее, финальный поединок Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити», который состоится 29 мая, перенесен из Стамбула в Порту.
Сегодня, 13 мая, решение о переносе принято официально. На такую меру в УЕФА пошли из-за вспышки коронавируса в Турции.
Матч пройдет со зрителями на трибунах. «Челси» и «Манчестер Сити» получат квоты для своих болельщиков в размере от 4500 до 6000 билетов на каждую из команд.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.