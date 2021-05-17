ВИДЕО. Скандал в Первой лиге. Фанат Кристалла пытался напасть на арбитра

Херсонский «Кристалл» проиграл «Прикарпатью» матч 26-го тура Первой лиги и досрочно вылетел во Вторую лигу.



Матч получился скандальным. На 83-й минуте иванофранковцы открыли счет, но, по мнению хозяев, сделали это из офсайда. Через пять минут на поле выбежал фанат «Кристалла», который погнался за арбитром встречи, но догнать судью у него не получилось. Правоохранители быстро поймали нападавшего и повалили на газон. Также на поле выбежали еще несколько болельщиков, но и их удалось успокоить.



Чемпионат Украины. Первая лига. 26 тур

«Кристалл» (Херсон) - «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) - 0:1

Гол: Пастух (83).



Эпизод с нападением на арбитра на 1:48:35, забитый мяч – на 1:43:02