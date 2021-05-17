ВИДЕО. Скандал в Первой лиге. Фанат Кристалла пытался напасть на арбитра

Херсонский «Кристалл» проиграл «Прикарпатью» матч 26-го тура Первой лиги и досрочно вылетел во Вторую лигу.
Матч получился скандальным. На 83-й минуте иванофранковцы открыли счет, но, по мнению хозяев, сделали это из офсайда. Через пять минут на поле выбежал фанат «Кристалла», который погнался за арбитром встречи, но догнать судью у него не получилось. Правоохранители быстро поймали нападавшего и повалили на газон. Также на поле выбежали еще несколько болельщиков, но и их удалось успокоить.
Чемпионат Украины. Первая лига. 26 тур
«Кристалл» (Херсон) - «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) - 0:1
Гол: Пастух (83).
Эпизод с нападением на арбитра на 1:48:35, забитый мяч – на 1:43:02
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Пастух (Прикарпатье).
Источник — Sport.ua
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