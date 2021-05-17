26-й тур
Кристалл Х
0 : 1
Прикарпатье
16.05.2021, FT

ВИДЕО. Скандал в Первой лиге. Фанат Кристалла пытался напасть на арбитра

Но не хватило физической подготовки

  • 17.05.2021 11:06
  • 1918 просмотров
  • 2 комментария
ВИДЕО. Скандал в Первой лиге. Фанат Кристалла пытался напасть на арбитра
© ФК Прикарпатье

Херсонский «Кристалл» проиграл «Прикарпатью» матч 26-го тура Первой лиги и досрочно вылетел во Вторую лигу.
 
Матч получился скандальным. На 83-й минуте иванофранковцы открыли счет, но, по мнению хозяев, сделали это из офсайда. Через пять минут на поле выбежал фанат «Кристалла», который погнался за арбитром встречи, но догнать судью у него не получилось. Правоохранители быстро поймали нападавшего и повалили на газон. Также на поле выбежали еще несколько болельщиков, но и их удалось успокоить.   
 
Чемпионат Украины. Первая лига. 26 тур

«Кристалл» (Херсон) - «Прикарпатье» (Ивано-Франковск) - 0:1
Гол: Пастух (83).
 
Эпизод с нападением на арбитра на 1:48:35, забитый мяч – на 1:43:02

События матча
82' ГОЛ ! Мяч забил Иван Пастух (Прикарпатье).
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    .-.-
    online
      .-.-, 17.05.2021 13:20
    0
    Что там можно рассмотреть?
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 17.05.2021 11:40
    0
    стадион зачет)) самые почетные места для скорой помощи и пожарки
    Ссылка
    .-.-
    online
      .-.-, 17.05.2021 13:20
    0
    Что там можно рассмотреть?
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 17.05.2021 11:40
    0
    стадион зачет)) самые почетные места для скорой помощи и пожарки
    Ссылка
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