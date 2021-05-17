Рейтинг WTA. Свитолина осталась шестой, Свёнтек ворвалась в первую десятку

На прошлой неделе девушки провели крупный грунтовый турнир WTA 1000 в Риме.



Титул достался польке Иге Свёнтек, которая благодаря этому триумфу дебютировала в первой десятке на девятой позиции. Полуфиналистка Кори Гауфф также улучшила личное достижение, она войдет в топ-30 в возрасте 17 лет.



Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Элине Свитолиной не хватило одной победы, чтобы вернуться в первую пятерку. У всех остальных изменения также незначительные.



Украинки в рейтинге WTA







В Чемпионской гонке Свитолина осталась на девятом месте, но теперь имеет большее 200 очков отставания от топ-8. Свёнтек вошла в топ-5, Арина Соболенко опередила Наоми Осаку и теперь вторая.



Чемпионская гонка WTA





Украинки в Чемпионской гонке WTA