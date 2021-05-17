Рейтинг WTA. Свитолина осталась шестой, Свёнтек ворвалась в первую десятку

Кори Гауфф дебютирует в топ-30 мировой классификации

  • 17.05.2021 09:29
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  • 1 комментарий
Рейтинг WTA. Свитолина осталась шестой, Свёнтек ворвалась в первую десятку
© Getty Images/Global Images Ukraine

На прошлой неделе девушки провели крупный грунтовый турнир WTA 1000 в Риме.
 
Титул достался польке Иге Свёнтек, которая благодаря этому триумфу дебютировала в первой десятке на девятой позиции. Полуфиналистка Кори Гауфф также улучшила личное достижение, она войдет в топ-30 в возрасте 17 лет.
 
Топ-10 рейтинга WTA

Что касается украинок, то Элине Свитолиной не хватило одной победы, чтобы вернуться в первую пятерку. У всех остальных изменения также незначительные.
 
Украинки в рейтинге WTA



 
В Чемпионской гонке Свитолина осталась на девятом месте, но теперь имеет большее 200 очков отставания от топ-8.  Свёнтек вошла в топ-5, Арина Соболенко опередила Наоми Осаку и теперь вторая.
 
Чемпионская гонка WTA


 
Украинки в Чемпионской гонке WTA

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vital
      vital, 17.05.2021 09:38
    0
    Іга увірвалася в Чемпіонську гонку і підстрахувала себе набраними очками за Рим, на випадок свого невдалого виступу на грунтовому шлемі.
    Ссылка
    vital
    online
      vital, 17.05.2021 09:38
    0
    Іга увірвалася в Чемпіонську гонку і підстрахувала себе набраними очками за Рим, на випадок свого невдалого виступу на грунтовому шлемі.
    Ссылка
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