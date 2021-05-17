Рональд КУМАН: «Месси по-прежнему лучший игрок в мире»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман после поражения от «Сельты» (1:2) в матче 37-го тура Ла Лиги высказался о лидере клуба, Лионеле Месси.
«Мы надеемся, что это не был последний матч Месси. Он по-прежнему лучший игрок в мире. Лео забил 30 голов в сезоне.
Это вопрос к Лео. Что касается меня и клуба, мы надеемся, что он останется с нами. Мы сомневаемся, что найдется кто-то, кто забьет столько голов», — сказал Куман.
Нынешний контракт Месси истекает этим летом.
Ранее сообщалось, что Месси готов подписать двухлетний контракт с «Барселоной».
Источник — AS
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