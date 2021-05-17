Рональд КУМАН: «Месси по-прежнему лучший игрок в мире»

Наставник «Барселоны» надеется, что аргентинец останется в клубе

  • 17.05.2021 07:49
  • 740 просмотров
  • 1 комментарий
Рональд КУМАН: «Месси по-прежнему лучший игрок в мире»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман после поражения от «Сельты» (1:2) в матче 37-го тура Ла Лиги высказался о лидере клуба, Лионеле Месси.

«Мы надеемся, что это не был последний матч Месси. Он по-прежнему лучший игрок в мире. Лео забил 30 голов в сезоне.
Это вопрос к Лео. Что касается меня и клуба, мы надеемся, что он останется с нами. Мы сомневаемся, что найдется кто-то, кто забьет столько голов», — сказал Куман.

Нынешний контракт Месси истекает этим летом.

Ранее сообщалось, что Месси готов подписать двухлетний контракт с «Барселоной».

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Источник — AS

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Комментарии
    norma_zap
    online
      norma_zap, 17.05.2021 08:00
    0
    А Луис Суарес, какой?
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    norma_zap
    online
      norma_zap, 17.05.2021 08:00
    0
    А Луис Суарес, какой?
    Ссылка
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