Месси готов подписать двухлетний контракт с Барселоной

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжит карьеру в текущем клубе.
Источники отмечают, что футболист договорился о продлении контракта до лета 2023 года. Официально об этом стороны объявят в ближайшее время.
Напомним, контракт Месси с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона. Ранее сообщалось о том, что ПСЖ готовит «космический» контракт для Месси.
В нынешнем сезоне на счету Месси 33 гола и 14 ассистов в 42 матчах за «Барселону» во всех турнирах.
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Источник — Twitter
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так и игроком Барселоны он становился лучшим игроком ЧМ, лучшим игроком Копа Америки де-факто или де-юре
так и игроком Барселоны он становился лучшим игроком ЧМ, лучшим игроком Копа Америки де-факто или де-юре
так и игроком Барселоны он становился лучшим игроком ЧМ, лучшим игроком Копа Америки де-факто или де-юре
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