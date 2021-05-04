Месси готов подписать двухлетний контракт с Барселоной

Аргентинский форвард останется в клубе

  • 04.05.2021 15:19
  • 906 просмотров
  • 6 комментариев
Месси готов подписать двухлетний контракт с Барселоной
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжит карьеру в текущем клубе.

Источники отмечают, что футболист договорился о продлении контракта до лета 2023 года. Официально об этом стороны объявят в ближайшее время. 

Напомним, контракт Месси с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона. Ранее сообщалось о том, что ПСЖ готовит «космический» контракт для Месси.

В нынешнем сезоне на счету Месси 33 гола и 14 ассистов в 42 матчах за «Барселону» во всех турнирах.

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Источник — Twitter

(6 голосов)

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Комментарии
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 04.05.2021 16:29
    0
    macamacca, 04.05.2021 15:34
    игроком сб. Аргентины он идёт на 7-й ЗМ
    так и игроком Барселоны он становился лучшим игроком ЧМ, лучшим игроком Копа Америки де-факто или де-юре
    На який 7-й зм? За копа дель рей і за голи ейбарам і алавесам? Так, років 5 тому він дійсно творив магію, але зараз, проти організованого суперника, він дуже часто здувається, ЛЧ тому підтвердження, коли відь ледь живого Юве 3:0 програли, а скільки він там уже в ель класико не може результативної дії здійснити?
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 04.05.2021 16:18
    0
    ihor5235, 04.05.2021 15:24
    Клоун! А то уйду уйду! В любом другом клубе он бы сдулся как мыльный пузырь! Доказательство сборная Аргентины где он ничего не выиграл!
    ...незнаю насчёт КЛОУНА,но то что он и его отец с "етими контрактами" уже всех достали это ФАКТ. А вообще это игрок ИДОЛ на которого будет ровняться не одно поколение.
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 04.05.2021 15:40
    0
    ihor5235, 04.05.2021 15:24
    Клоун! А то уйду уйду! В любом другом клубе он бы сдулся как мыльный пузырь! Доказательство сборная Аргентины где он ничего не выиграл!
    Нужно инструктировать воспитательниц в детсадах, чтобы не позволяли детям пользоваться смартфонами. Или блокировали интернет. А то такого начитаешься...
    Ссылка
    macamacca
    online
      macamacca, 04.05.2021 15:34
    +1
    ihor5235, 04.05.2021 15:24
    Клоун! А то уйду уйду! В любом другом клубе он бы сдулся как мыльный пузырь! Доказательство сборная Аргентины где он ничего не выиграл!
    игроком сб. Аргентины он идёт на 7-й ЗМ
    так и игроком Барселоны он становился лучшим игроком ЧМ, лучшим игроком Копа Америки де-факто или де-юре
    Ссылка
    macamacca
    online
      macamacca, 04.05.2021 15:30
    -3
    хотелось бы лет на 10
    Ссылка
    ihor5235
    online
      ihor5235, 04.05.2021 15:24
    -1
    Клоун! А то уйду уйду! В любом другом клубе он бы сдулся как мыльный пузырь! Доказательство сборная Аргентины где он ничего не выиграл!
    Ссылка
    macamacca
    online
      macamacca, 04.05.2021 15:34
    +1
    ihor5235, 04.05.2021 15:24
    Клоун! А то уйду уйду! В любом другом клубе он бы сдулся как мыльный пузырь! Доказательство сборная Аргентины где он ничего не выиграл!
    игроком сб. Аргентины он идёт на 7-й ЗМ
    так и игроком Барселоны он становился лучшим игроком ЧМ, лучшим игроком Копа Америки де-факто или де-юре
    Ссылка
    Philip J. Fry
    online
      Philip J. Fry, 04.05.2021 16:29
    0
    macamacca, 04.05.2021 15:34
    игроком сб. Аргентины он идёт на 7-й ЗМ
    так и игроком Барселоны он становился лучшим игроком ЧМ, лучшим игроком Копа Америки де-факто или де-юре
    На який 7-й зм? За копа дель рей і за голи ейбарам і алавесам? Так, років 5 тому він дійсно творив магію, але зараз, проти організованого суперника, він дуже часто здувається, ЛЧ тому підтвердження, коли відь ледь живого Юве 3:0 програли, а скільки він там уже в ель класико не може результативної дії здійснити?
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 04.05.2021 16:18
    0
    ihor5235, 04.05.2021 15:24
    Клоун! А то уйду уйду! В любом другом клубе он бы сдулся как мыльный пузырь! Доказательство сборная Аргентины где он ничего не выиграл!
    ...незнаю насчёт КЛОУНА,но то что он и его отец с "етими контрактами" уже всех достали это ФАКТ. А вообще это игрок ИДОЛ на которого будет ровняться не одно поколение.
    Ссылка
    introvert
    online
      introvert, 04.05.2021 15:40
    0
    ihor5235, 04.05.2021 15:24
    Клоун! А то уйду уйду! В любом другом клубе он бы сдулся как мыльный пузырь! Доказательство сборная Аргентины где он ничего не выиграл!
    Нужно инструктировать воспитательниц в детсадах, чтобы не позволяли детям пользоваться смартфонами. Или блокировали интернет. А то такого начитаешься...
    Ссылка
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