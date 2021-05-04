Месси готов подписать двухлетний контракт с Барселоной

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси продолжит карьеру в текущем клубе.

Источники отмечают, что футболист договорился о продлении контракта до лета 2023 года. Официально об этом стороны объявят в ближайшее время.

Напомним, контракт Месси с «Барселоной» истекает в конце нынешнего сезона. Ранее сообщалось о том, что ПСЖ готовит «космический» контракт для Месси.

В нынешнем сезоне на счету Месси 33 гола и 14 ассистов в 42 матчах за «Барселону» во всех турнирах.