ПСЖ в 37-м туре разгромил «Реймс». Игра закончилась со счетом 4:0.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (ПСЖ).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркиньос (ПСЖ).
|24'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
|13'
|ГОЛ ! С пенальти забил Неймар (ПСЖ).
|11'
|Игрок команды Реймс получает красную карточку.
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Источник — MEGOGO
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